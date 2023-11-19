Sağanak yağış hayatı felç etti

Türkiye'nin geneli yağışlı ve soğuk hava etkisine girerken sağanaklar bazı illerde hayatı felç etti.

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Mersin’de etkili olan sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yollarda mahsur kaldı.

Öğle saatlerinde başlayan yağmur, akşam etkisini artırdı. Yağış nedeniyle Toroslar, Akdeniz, Tarsus, Silifke ve Bozyazı ilçelerindeki yollarda su birikintileri oluştu.



D-400 kara yolundaki trafikte de aksamaya neden olan sağanak, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarına neden oldu.

Silifke ilçesi Saray Mahallesi’ndeki Silifke Atatürk Evi ve Etnografya Müzesi’nin çevresinde birikinti meydana geldi.

Bozyazı’da da yağış nedeniyle araçların mahsur kaldığı mahallelerde belediye ekiplerince temizlik çalışması başlatıldı.

ÇATI UÇTU

Çankırı’nın Çerkeş ilçesinde etkili olan sağanak ve şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi.

İlçede akşam saatlerinde başlayan fırtınayla sağanak etkili oldu. Fırtına nedeniyle ilçede bir iş yerinin çatısı uçtu.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.

VATANDAŞLAR HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kapalı alanlara sığındı, yollarda ve bazı alt geçitlerde su birikintileri oluştu, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. (AA)