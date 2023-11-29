Sağlık Bakanlığı işçi alımı sonuçları açıklandı
Sağlık Bakanlığı bünyesinde görev alacak 216 engelli işçi alımı için sonuçlar açıklandı. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinden öğrenilebilecek. Engelli işçi alımında en geniş kontejan 130 kişi ile İstanbul'a verildi.
Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 216 engelli işçi alımı gerçekleştirdi. Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi 28 Kasım 2023 Salı günü Ankara’da gerçekleştirilirken kura sonuçları aynı gün internet adresinden ilan edildi.
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI SONUÇ SAYFASI
SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?
Sağlık Bakanlığı engelli personel alımı kura sonuçları asil ve yedek liste Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün https://iscisonuc.saglik.gov.tr internet adresinde ilan edildi.
İŞÇİ ALIMI YAPILACAK İLLER
Sağlık Bakanlığı 216 engelli personel alımı kapsamında İstanbul 130, Denizli 1, Ardahan 1, Çanakkale 9, Kastamonu 4, Kilis 5, Mardin 7, Samsun 8, Sivas 1, Bilecek 1, Burdur 4, Erzurum 6, Gümüşhane 3, Hakkari 1, Hatay 8, Kars 3, Kırklareli 1, Kütahya 2, Malatya 9, Muğla 4, Sakarya 7, ve Sinop 1 engelli işçi alımı yapılacak.