Sağlık yüzünden değil beraat ederek hapisten çıkmak istiyorum

CHP’li Çakırözer, 28 Şubat davasında müebbet hapse çarptırılan emekli korgeneral Hakkı Kılınç ile cezaevinde görüştü. Kılınç, “Bu kumpas davalarından farksız” dedi.

Saygı ÖZTÜRK

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, 28 Şubat davası kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırılan emekli komutanlardan Hakkı Kılınç'ı (83) Sincan F Tipi Cezaevi'nde ziyaret etti. Hakkı Kılınç görüşmede Çakırözer'e şu değerlendirmeleri yaptı:

■ Cezaevine girerken de rahatsızlıklarım vardı. Burada hem sayıları, hem de sıkıntıları arttı. Şu anda 15 rahatsızlığım var. Son olarak yılbaşında eşimle görüşme sırasında bayılmışım. Yaşadıklarımıza rağmen neden ceza ertelemesi yapılmıyor anlamış değilim. Nasıl ki geciken adalet adalet değilse, ceza ertelemesi yapılmadan burada tutulmamız de bir tedavi değildir. Tam tersine ağır bir cezalandırmadır.

■ Bizimle aynı koğuşta kalan arkadaşımız Vural Avar gözümüzün önünde vefat etti. Daha önce tuvalette düşüp kaburgalarını kırmıştı. “Cezaevinde kalamaz” denmesine rağmen tuttular. Tuvalete onun için tutamak yapıldı. Ama yine tuvalette hayatını kaybetti.

■ Anayasa Mahkemesi'ne gönderdiğimiz başvurular bir buçuk yıldır bekliyor. Görüşmeyi uzattıkça bir ceza da onlar veriyor. Adli Tıp Kurumu'na üç kez gönderildim. Üçünde de Adli Tıp'tan “Cezaevinde kalabilir” sonucu çıktı.

TSK'YI YIPRATMA HAREKATI

■ Arkadaşlarım arasında ‘Dik Hakkı' diye bilinirim. Buradan sağlık nedenleriyle tahliye olursam üzüleceğim. Çünkü ben beraat ederek çıkmak istiyorum. Bizi neyle suçluyorlar: TC hükümetini yıkmak ile. Ama dönemin Cumhurbaşkanı Demirel ‘Ortada darbe yok. Siz darbenin ne olduğunu bana sorun' diyor. Bizi yargılayanların yüzde 80'i FETÖ'cü. Savcıların hakimlerin bir bölümü ile burada aynı cezaevinde yatıyoruz. Bu dava da aynı Balyoz, Ergenekon gibi TSK'yı yıpratma, güçsüz hale getirme amacıyla yargının sopa olarak kullanıldığı kumpas davalarından farksız. Bu da bir kumpas.

Bu vicdansızlık değil de nedir?

Uktu Çakırözer, cezaevindeki görüşmenin ardından şu değerlendirmeyi yaptı: “83 yaşındaki Hakkı Paşa görüşmeye bastonla geldi. Bir kulağı tamamen duymuyor. Diğeri çok az işitiyor. 15 ciddi rahatsızlığı var. Her gün 12 ilaç içiyor. Uyku apnesi olduğu için geceleri solunum cihazı ile yatıyor. Cezaevinde 5 kez bayılmış. 83 yaşındaki bu insanı hala cezaevinde tutma ısrarı vicdansızlık değil de nedir? Her an cezaevinde ölebilirler. Vebali bu büyük ayıba ses çıkarmayanlara aittir. Derhal bu zulüm bitmeli, emekli komutanlar infaz ertelemesi ile evlerine çıkarılmalı, Anayasa Mahkemesi de bir an önce başvurularını ele almalı.”