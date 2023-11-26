Saray 1 günde 33 milyon harcayacak

CHP’li Ağbaba, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin 2 katına çıkmasını eleştirdi. “Saray bir saatte 1,4 milyon, dakikada ise 23 bin lira harcayacak” dedi.

Veli TOPRAK

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CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin 2024'te iki katına çıkacağını ve yapılacak günlük harcamanın da artacağını söyledi. Ağbaba, “2023'te 6,6 milyar olan Cumhurbaşkanlığı bütçesi, 2024 yılında 12,3 milyar liraya çıkıyor. Artış oranı yüzde 85 ve Saray önümüzdeki yıl günde 33,6 milyon, saatte 1,4 milyon, dakikada ise 23 bin lira para harcayacak. Yani önümüzdeki yıl sarayın dakikalık harcaması 2 asgari ücrete eşit olacak'' dedi.

Ağbaba, TBMM'deki Cumhurbaşkanlığı bütçe görüşmesinde şunları söyledi: “Bu bütçede 7 bin 500 lira verdiğiniz, ikinci el ayakkabı, üçüncü el gömleğe mahkum ettiğiniz emekli yok. 13 bin 684 açlık sınırı altında yaşayan asgari ücretli yok, kadro bekleyen işçi öğretmen yok. Enflasyon altında ezilen memur, şiddet gören doktor yok. 3600 ek gösterge sözü verdikleriniz yok.''

TROLLERE MİLYONLAR VAR

“Peki ne var? Faiz geliri elde edecek rantçılar var. 162 milyar lira ödeme yapacağınız müteahhitler ve şehir hastanesi patronları var. Bütçesi bakanlıklardan bile daha çok olan Diyanet var. Cumhurbaşkanlığının makam arabaları ve koruma giderleri var. Trollerin bütçesi var, trollere aktarılan milyonlarca lira var.”