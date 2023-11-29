Seçil Erzan ile ilgili iki kritik gelişme

Dolandırıcılık davasıyla gündemde olan Seçil Erzan'ın kaldığı cezaevi değiştirilirken, telefonundaki silinmiş mesajlar için de çalışma başlatıldı.

Aytunç ERKİN

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Kamuoyunda “Fatih Terim Fonu” olarak isimlendirilen dolandırıcılık davasının kritik ismi Seçil Erzan'la ilgili iki önemli gelişme yaşandı.

Önce hatırlatmakta fayda var.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şu açıklamayı yaptı: “Bu iddianamede 7 sanık var, 18 de müşteki var. Bu iddianame İstanbul 41’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi ve ilk duruşması gerçekleştirildi. İkinci duruşması da 12 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşecek. Yargı ile alakalı bir konu. Yargı elbette ki iddiaları araştıracaktır. Bu iddialar neticesinde kimler suçlu, kimler suçsuz, bu konuda müştekiler, tanıklar, şüpheliler dinlenecektir. Yargısal süreç neticesinde en doğru karar ortaya çıkacaktır.”

Şimdi gelelim Seçil Erzan'la ilgili ilk gelişmeye.

Birincisi: Erzan tutuklandıktan sonra Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'nde kalıyordu. Dün, Seçil Erzan'ın Silivri Cezaevi'ne yeni adıyla Marmara Cezaevi'ne nakledildiği belirtildi. Bu konuda Erzan'ın yakın çevresi “Güvenlik amacıyla” değerlendirmesi yaptı.

İkincisi: Seçil Erzan'ın avukatı Nazlı Nadide Karaaslan'a mahkemeden bir SMS iletildi: “İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2023/341 sayılı dosyasında sanık Seçil Erzan’ın telefonunda bilirkişi incelemesi yapılabilmesi için 6 haneli telefon şifresini çok ivedi mahkememize bildirmeniz gerekmektedir.” Bu konuyu Erzan'ın avukatı Karaaslan'a sordum: “Evet böyle bir SMS geldi. Ben de Seçil'den şifreleri aldım. Geriye dönük silinmiş mesajlara ulaşmak için çalışma yapılacak.”