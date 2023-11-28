Seçil Erzan’ın eski sevgilisinin ifadesi ortaya çıktı

Seçil Erzan’ın eski sevgilisi avukat Candaş Gürol, avukatlığını yaptığı iş insanı İbrahim Çağlar’ın Fatih Terim Fonu'na kaptırdığı para kapsamında ifade verdi...

Hayati ARIGAN

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Fatih Terim Fonu üzerinden Seçil Erzan’a 2 milyon 910 bin dolar kaptıran iş insanı İbrahim Çağlar'ın avukatı Candaş Gürol’un ifadesi de gündemde yerini koruyor.

İbrahim Çağlar'ın fona verdiği para kapsamında ifade veren Gürol, sevgilisi Seçil Erzan ile Fatih Terim ve Terim Ailesi arasındaki samimi ilişkiyi de anlatı.

Galatasaray kongre üyesi ve Fatih Terim ile ailesinin eski avukatı olan Candaş Gürol yaşadığı bazı olaylar sebebiyle Fatih Terim'e kırgınlığı sebebiyle yürüttüğü dosyalarından istifa ettiğini anlattı. Gürol ifadesinde şunları anlattı:

NUR ERKASAP TANIŞTIRDI

*Galatasaray camiasında Seçil Erzan'ı herkes tanıyordu. 2021'de tanışmamıza vesile olan kişinin de Nur Erkasap'tır. Seçil Erzan ile ciddi bir ilişkisi vardı. 2023 Şubat'ında nişan yapacaktık.

FATİH TERİM BODRUM'DAKİ EVİNE DAVET ETTİ

*Seçil Erzan'ın Bozcaada’daki evinde birkaç defa kaldım hatta Fatih Terim’in evinde birlikte yemeğe gittik. Fatih Terim bizi Bodrum’daki evine de davet etti. Oraya da gidip yine misafir olduk ve yemek yedik.

BABA-KIZ İLİŞKİSİ VARDI

*Bunun dışında Fatih Terim, eşi Fulya Terim ve Nur Erkasap ile birlikte Seçil'in Bozcaada’daki evine gelmişlerdi. Seçil Erzan ile Fatih Terim arasında oldukça samimi, baba- kız ilişkisi şeklinde bir samimiyetleri bulunuyordu. Fatih Terim hoca Seçil Erzan’a tam olarak güveniyordu. En azından ben böyle görüyordum.

2022 Kasım sonlarına doğru aramız açıldı. Gün içerisinde hiçbir şekilde Seçil’e ulaşamaz oldum. Akşamları bir araya geldiğimizde normalde başka odaya geçip telefonla gizli konuşmalar yapmaya başlamıştı. Yalan söylüyordu. Sebebini sorduğumda ise işlerinin yoğunluğunu bahane etti. Başka biriyle ilişkisi olmasından şüphelendim. 2023 Ocak ayında ilşkimi sonlandırdım.

*Fatih Terim ve Seçil benden çok daha önce tanışmışlardı. Fatih Terim'in evine gittiğimizde, bana Seçil Erzan'ın fonlarına para yatırdığını söyledi. Bununla birlikte, kızı Buse Terim, yeğeni Terim Arcan ve damadı Volkan Bahçekapılı da aynı fona para yatırdığını söyledi. Ailenin avukatı olmama rağmen bundan bana bahsetmemişlerdi. Bu nedenle Fatih hocaya kırıldım. Sonrasında da zaten, yukarıda bahsettiğim gibi dosyalarından istifa ettim.

TERİM'İN EVİNDE HERKES SEÇİL’E NE KADAR PARA KAPTIRDIĞINI SÖYLÜYORDU

Seçil Erzan olayı patlaktan sonra Fatih Terim'in evine gittiğini belirten Candaş Gürol şunları aktardı:

Fatih Terim bana bankanın kendisi ile ilgili zarar tespiti yapacağını söyledi. Hatta bana zararının muhasebecisi Nilay ile birlikte kendisinin de araştıracağını söyledi. Zaten aynı gün evde herkes ne kadar Seçil Erzan’a para kaptırdığını söylemeye başladı.

Buse Terim, Terim Arıcan, Volkan Bahçekapılı ne kadar para verdiklerini söylediler. Hatta Arda Turan’da aynı gün oradaydı ancak muhabbete katılmadı.

SEMİH KAYA 3 MİLYON DOLARI ÇEKYA’DAN GETİRDİM

Seçil Erzan’ın tutuklandığı akşam beni Semih Kaya telefonla aradı. Benden yardım istedi. Kendilerine avukatlık yapıp yapamayacağımı ve bankaya karşı temsil edip edemeyeceğimi sordu. Semih Kaya bana ilk başta 3 milyon dolar zararı olduğunu ve bu parayı Çekya’dan getirdiğini söylemişti.

ZARARI BİR GÜNDE 3'TEN BİR MİLYON DOLARA DÜŞTÜ

Fakat bir sonraki gün aradığında ise bir milyon dolar zararı olduğunu söyledi. Seçil’in tutuklanır tutuklanmaz Semih’in sıcağı sıcağına beni araması beni biraz düşündürmüştü. Kaldı ki ilk gün üç milyon deyip bir sonraki gün bir milyon dolar olduğunu söylemesi de bir soru işareti olmuştu. Zaten Fırat Özdemir de Seçil’in tutuklandığı gün beni aynı şekilde aramıştı ve Semih Kaya gibi benden avukatlık konusunda yardım istemişti.

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