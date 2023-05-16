Seçim ateşi 12 gün daha yanacak

Millet İttifakı, cumhurbaşkanlığı seçimini 4 puan geride bitirmenin yol açtığı moralsizliği attı. 28 Mayıs’ta yapılacak ikinci tur oylamada, sandığı gitmeyen 10 milyonu aşkın seçmene ulaşmak için kolları sıvadı...

Veli TOPRAK

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Türkiye'yi 5 yıl yönetecek 13. Cumhurbaşkanı belirlemek için yapılan birinci tur oylama sonuç vermedi. Pazar günü yapılan seçiminde Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.51, Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.88 ve ATA İttifakı adayı Sinan Oğan ise yüzde 5.17 oy aldı. Bu sonuçla üç adayda seçilmek için yeterli yüzde 50+1 oyu bulamadı.

REFERANDUM GİBİ SEÇİM

İkinci tur oylaması 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak. Bu turda Erdoğan ile Kılıçdaroğlu yarışacak. Millet İttifakı “21 yıl sonra değişime çok yakınız, zaferi taçlandıralım” düşüncesini işleyecek.

Cumhur İttifakı ise “Parlamentoda çoğunluğu elde ettik, Cumhurbaşkanlığı ile bu başarıyı taçlandıralım” propagandasını yapacak.

Mevcut Erdoğan Hükümetinde görev yapan 16 bakan, AKP'den milletvekili seçildi.

HÜKÜMET İMKANLARIYLA…

Ancak iki haftalık seçim döneminde bakan olarak görevlerine devam edecekler. 14 Mayıs öncesinde olduğu gibi hükümet imkanlarıyla yine Erdoğan'a oy isteyecekler.

YENİ AÇILIMLAR

28 Mayıs'a kadar hem Erdoğan hem de Kılıçdaroğlu'ndan yeni vaat ve açılımlar bekleniyor. Özellikle Erdoğan'ın Kürt seçmenin oyunu alabilecek hamleler yapabileceği kaydediliyor. Yüzde 5.17'lik oy oranı ile birinci turu kilitleyen Sinan Oğan'ın aldığı oyları yönlendirip yönlendiremeyeceği bilinmiyor. Zafer Partisi'nin ana gövdesini oluşturduğu ATA İttifakı adayı olan Oğan, iki ittifaka da aynı mesafede olduğuna ilişkin açıklamalar yaptı.

Kılıçdaroğlu masaya yumruğunu vurdu: BU-RA-DA-YIM

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimin ikinci turunu kazanacağına olan inancını sosyal sosyal medyadan yayımladığı yeni bir video ile ortaya koydu. Daha önce tanık olunmayan bir görüntü veren Kılıçdaroğlu, masaya yumruğunu vura vura seçmenlere seslendi: “Sevgili Halkım, dünden bu yana aralıksız çalışıyoruz. Sakın ola ki bir ümitsizliğe kapılmayın. Ben dik duracağım. Olan bitene dair net tespitlerimi size anlatacağım. Sonrasında da ayağa kalkıp hep birlikte bu seçimi alacağız. Her şeyin sonunda, sadece milletimizin dediği olacak. Buradayım be buradayım. Siz de buradasınız. Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim. Bur-da-yım!”

UYKUSUZ GECEDEN GERİYE BU İKİ AÇIKLAMA KALDI

‘2. turda % 50'nin üzerinde bitiririz’

Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Recep Tayyip Erdoğan, seçimi kazanamasa da geleneksel balkon konuşmasını yaptı. Genel merkezden partililere seslenen Erdoğan, “Milletimiz tercihini ikinci tura kalmasından yana yaptıysa başımızın üzerinde yeri var. Biz yüzde 50'nin üzerinde bir oy oranıyla bu turu bitireceğimize inanıyoruz” dedi. Erdoğan ayrıca seçimin kazananının ülkemiz olduğunu söyleyip “Türkiye, milli iradenin üstünlüğüne olan bağlılığıyla, vatandaşlarının siyasi tercihindeki özgürlüğüyle dünyanın önde gelen demokrasileri arasında yer aldığını bir kez daha ispatlamıştır” diye konuştu.

‘Seçim balkonda kazanılmaz’

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın balkon konuşmasının ardından 6'lı masadaki diğer liderlerle birlikte açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu “Erdoğan bütün iftira ve hakaretlerine rağmen beklediği sonucu alamamıştır. Hiç kimse bir oldubittiye heveslenmesin. Seçim balkonda kazanılmaz. Seçimi ikinci turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız” dedi. Toplumdaki değişim talebinin yüzde 50'nin üzerinde olduğunu dile getiren Kılıçdaroğlu, “Ülkeye hakkı, hukuku, adaleti getirmek için mücadelemizi yapacağız ve demokrasiyi getireceğiz” diye konuştu.

SİNAN OĞAN, İKİNCİ TUR İÇİN DESTEK ŞARTINI AÇIKLADI: Terörle mücadele edilecek

sığınmacılar gönderilecek

ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, İngiliz haber ajansı Reuters'a konuştu, ikinci tura kalan cumhurbaşkanı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu'na hangi şartlarda destek olacakları konusunda net mesajlar verdi.

Oğan şunları söyledi: “Son günlerde sanki biz bir pazarlık içerisine gireceğiz gibi lanse edildi” diyen Oğan, hangi taleplerde bulunacaklarını şöyle açıkladı: “Biz ilk günden beri bu seçimlerde HDP ve HÜDA PAR gibi terörle aralarına mesafe koymayan partilere karşı tutum sergiledik. Seçimlerin zaten ikinci tura kalacağı bizim öngördüğümüz bir şeydi. Önümüzde zorlu bir 15 gün daha olacak. Bu süreçte milletimize memleketimize hayırlı bir sonuç olması için elimizden geleni yapacağız. Ata İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerle bize oy veren temsilcileriyle imza verenlerle istişareler yapacağız ve sonuçta bir karar vereceğiz. Bizim söylediğimiz çok açıktı, sığınmacıların gönderilmesi, ekonomik krizin sebeplerinden olan faiz sebep, enflasyon sonuç saçmalığından kurtulunması gibi şartlarımız vardır. Bu şartlar olmadan ikinci aşamaya geçilemez. FETÖ, PKK ve Hizbullah başta olmak üzere terörle mücadele önceliklerimizdendir.”