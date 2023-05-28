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Seçime kan bulaştı! Bıçaklanarak öldü

Ordu’da AKP konvoyundan inen bir kişi, CHP seçmeni olduğu önü sürülen bir vatandaşı bıçakladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

İsmail AKDUMAN
Yayınlanma: 22:02 - 28 Mayıs 2023 Güncellenme:
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