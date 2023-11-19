Şehir şehir vuruyor… Önce fırtına, sonra kar!

Yurtta etkili olan sağanak, fırtına ve kar yağışı birçok kentte hayatı olumsuz etkiledi. Yalova'nın Çınarcık ilçesinde deniz taşarken, Esenköy beldesinde tekneler parçalandı. Delmece Yaylası'nda ise kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Sokaklarının sular altında kalmasıyla mahsur kalan bir aile SÖZCÜ Whatsapp hattına ulaştı.

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Yurtta etkili olan soğuk ve yağışlı hava birçok şehirde kendini gösteriyor. Yalova’da dün başlayan sağanak ve fırtına, gece saatlerinde etkisini artırdı. Fırtına zaman zaman saatte 80 kilometreye kadar ulaşırken, Çınarcık ilçesinde deniz taştı. Sahil bandındaki istinat duvarları zarar gördü, balıkçı barınakları yıkıldı.

Tekneler zarar gördü ve sahil yolunun bir bölümü trafiğe kapatıldı. Çınarcık ilçesi ile Esenköy beldesi arasında sağanak nedeniyle toprak kaymaları meydana geldi. Ulaşım güçlükle sağlanırken, Karayolları ekipleri yoldaki kaya ve taş parçalarını temizledi.

“ZARAR BAYA BÜYÜK”

Esenköy beldesindeki fırtına nedeniyle limanda bağlı yatlar, yelkenliler ve balıkçı tekneleri zarar gördü. Balıkçı barınakları yıkıldı, 20 tekne kullanılamaz hale geldi. Esenköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Kadir Usta, yaşanan zararı “Rıhtımlar, duvarlar, barakalar hepsi yerle bir. Limanda teknemiz battı. Limanın içine girilecek gibi değil. Gece saat 01.00’den itibaren başladı. Hala da devam ediyor. Zarar baya büyük, balıkçımızın da çok büyük zararı var.” şeklinde ifade etti.

Yüksek kesimlerde ise kar yağışı etkili oldu. Çınarcık’ın Teşvikiye beldesine bağlı Delmece Yaylası’nda gece başlayan kar yağışı aralıksız devam etti ve kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı.

AİLE MAHSUR KALDI, SÖZCÜ’YE ULAŞTI

Yağış, fırtına, kar, Marmara Bölgesi’nde etkili olmaya devam ederken, Yalova’da Çınarcık ilçesi Kocadere Yalı Mahallesi Mehmetçik Sokak’ta bir aile göle dönen sokakta evlerinde mahsur kaldı.

“KİMSE İLGİLENMİYOR, MAHSUR KALDIK”

SÖZCÜ Whatsapp ihbar hattına ulaşarak yardım çağrısında bulunan Kadir Aydemir, eşi ile evde mahsur kaldıklarını belirterek, “Nereyi aradıysam boş. Kimse ilgilenmiyor. Biz burada mahsur kaldık. Yardım edin” dedi.

“BİR YILDA 10 KEZ DİLEKÇE VERDİM”

Oturdukları sokağın yolunun yapılması için bir yılda 10 kez dilekçe verdiğini ve hiç bir şekilde cevap alamadığını ifade eden Aydemir, “İmara açılıyor, imar veriliyor, iskan alıyoruz. Ancak yol ve alt yapı yok” diyerek tepkisini dile getirdi.

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