Sel felaketinde 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Kırklareli'nin Demirköy ilçesi İğneada beldesinde yaşanan selde kayıp olarak aranan Ahmet Baki Şimşek'in cansız bedenine ulaşıldı. Bungalovların yakınındaki ağaçların arasında bulunan Şimşek'in cenazesi ile sel felaketinde ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

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Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde selde kaybolan Ahmet Baki Şimşek’in cansız bedenine ulaşıldı.

Ekipler, selin sürüklediği bungalov evlerin bulunduğu alanın yakınında kaybolan emekli öğretmen Şimşek’e (53) ulaşmak için çalışmalarını sürdürdü.

Aracının bulunduğu alanda arama çalışmaları yapılan Şimşek’in cansız bedeni ekiplerce bulundu.

Şimşek’in cenazesine ulaşılmasıyla İğneada beldesindeki selde yaşamını yitirenlerin sayısı 6’ya yükseldi.

Ahmet Baki Şimşek’in kayıp olarak aranan son kişi olduğu belirtildi.

Kırklareli’nin Demirköy ilçesi İğneada beldesinde önceki gün selin ardından haber alınamayan 12 kişi için arama kurtarma çalışması başlatılmış, ormanda mahsur kalanlardan 6’sı kurtarılmıştı.

Kayıp 6 kişiden Rahile Şimşek ve Suna Duman’ın cesedine önceki gün, Ümit Solmaz, Selman ve Mihriban Bağışlar’ın cansız bedenine dün ulaşılmıştı.

BAKAN YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sel felaketine ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yerlikaya, 5 Eylül’de aşırı yağışlar sonucu Kırklareli’ye bağlı İğneada Sisli Vadisi’nde 16 kişinin mahsur kaldığını, arama-kurtarma ekiplerince 10 kişinin kurtarıldığını, 5 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığını hatırlatarak, “Bugün de 1 vatandaşımızın maalesef cansız bedenine ulaşıldı. Arama çalışmalarımız tamamlandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Bölgede yürütülen arama-kurtarma çalışmalarına Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü’nden 2 helikopter ve 1 uçağın katıldığını belirten Yerlikaya, “Bakan Yardımcımız, AFAD Başkanımız ve Valimiz bölgedeydi. AFAD, TSK, jandarma, polis, kamu kurumları ve STK’lardan 946 personel ve 162 araç bölgede görev yaptı. Arama kurtarma faaliyetlerine katılan, aralıksız canla başla çalışan tüm ekiplerimize yürekten teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun” dedi.

KARALOĞLU: ARAMA KURTARMA FAALİYETLERİNİ SONLANDIRDIK

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, İğneada beldesinde kuvvetli yağışın ardından meydana gelen ve aranan son kişinin de cansız bedeninin bulunmasının ardından gazetecilere açıklama yaptı. Kırklareli’de arama çalışmalarını koordine eden Karaloğlu, Ahmet Baki Şimşek’in cansız bedeninin bulunmasının ardından arama kurtarma faaliyetlerinin sonlandırıldığını söyledi.

Arama kurtarma faaliyetlerinin toplam 12 kişiye yönelik yapıldığını söyleyen Karaloğlu, “Bildiğiniz gibi bizim bölgede arama kurtarma faaliyetlerine muhatap olan 12 vatandaşımız vardı. Bunların 6 tanesini sağ olarak kurtarmıştık, 3 yaralımız vardı. İkisinin Kırklareli Eğitim Araştırma Hastanesi’nde tedavisi tamamlandı ve taburcu oldu. Bir yaralımız da şu anda İstanbul Kartal Eğitim Araştırma Hastanemizde tedavisi devam ediyor. Kalan 6 vatandaşımızın ilk gün 2’sine, dün de 3 vatandaşımıza ulaştık. Son kalan vatandaşımız Ahmet Baki Şimşek, emekli öğretmen. Burada bugün cansız bedenine ulaştık ve böylece 6 vatandaşımız bu olayda hayatını kaybetmiş oldu ve tamamına da ulaşmış olduk. Biz artık arama kurtarma faaliyetlerini sonlandırıyoruz” diye konuştu.

“ARTIK YAPILAN UYARILARI CİDDİYE ALALIM”

Benzeri felaketlerin bir daha yaşanmamasını dilediklerini söyleyen Karaloğlu, “Dün de ifade ettik, bugün de. Ülkemizin belli bölgelerinde yine Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün sarı ve turuncu uyarıları var. Artık milletimizin, vatandaşlarımızın yapılan uyarıları ciddiye alması, mal ve can güvenliği açısından son derece önemli. Turuncu ihbar gelince vatandaşlarımıza SMS olarak da AFAD olarak da uyarıda bulunuyoruz. Yapılan uyarıları vatandaşlarımızın dikkate almasını temenni ediyoruz. Rabbim ülkemizi her türlü afetten korusun diye dua ediyor, hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

“İŞLETME DAHA ÖNCE MÜHÜRLENDİ”

Bungalov evlerin işletme sahibi Bülent B. hakkında gözaltı kararı olduğunu hatırlatan Karaloğlu, başsavcılığın ortakları ve işletme müdürü ile ilgili de işlem başlattığını söyledi. Karaloğlu, “İşletmenin ruhsatsız olduğunu, izinsiz olduğunu, bölgenin bir tarım arazisi olduğunu daha önce de sayın bakanımız Ali Yerlikaya, İstanbul’da açıklamışlardı. Başsavcılığımız olayı soruşturuyor. Sahibiyle ilgili bir gözaltı kararı var ve kendisini şu anda ekipler arıyorlar. İnşallah en yakın zamanda gözaltı kararı gerçekleşecek. Ortakları ve işletme müdürleriyle ilgili de şu anda başsavcılığımızın yine çalışmaları var. Artık olay adliyeye intikal etmiş durumda. Başsavcılığımız olayın bundan sonraki adli boyutunu götürecek. Ama tekrar ediyorum bölgedeki işletme daha önce özel idaremiz tarafından mühürlenmiş, yıkım kararı olan bir işletme. Maalesef bu afet de başımıza gelmiş oldu” diye konuştu.

GEÇEN AY EMEKLİLİK DİLEKÇESİ VERMİŞ

İğneada beldesinde kuvvetli yağışın neden olduğu selde hayatını kaybeden öğretmen Raile Şimşek’in (53) 2 yıl önce emekli olduğu, bugün yapılan aramalarda cansız bedenine ulaşılan öğretmen eşi Ahmet Baki Şimşek’in (53) ise geçen ay emeklilik dilekçesi verdiği öğrenildi.

Çiftin cenazelerinin, yarın memleketleri Denizli’nin Bozkurt ilçesi Tutluca Mahallesi’nde toprağa verileceği belirtildi. (AA, DHA)