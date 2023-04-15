Selvi Kılıçdaroğlu çiftçi kadınlarla buluştu
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Çatalca köylerinde çiftçi kadınlarla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, “Hiçbir annenin evladı adına endişe etmediği bir gelecek çok yakın, buna yürekten inanıyorum. Bahçelerimizden umut biçeceğiz” dedi.
Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İstanbul'un Çatalca köylerinde çiftçi, üretici kadınlarla bir araya geldi.
O anların fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Selvi Kılıçdaroğlu, “Bugün Çatalca köylerinde toprağı emeğiyle bereketlendiren kadınlarla bir araya geldim; çocuklarımızla sohbet ettim. Hiçbir annenin evladı adına endişe etmediği bir gelecek çok yakın, buna yürekten inanıyorum. Bahçelerimizden umut biçeceğiz” notunu düştü.