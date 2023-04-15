Abone Ol

Selvi Kılıçdaroğlu çiftçi kadınlarla buluştu

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, Çatalca köylerinde çiftçi kadınlarla bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, “Hiçbir annenin evladı adına endişe etmediği bir gelecek çok yakın, buna yürekten inanıyorum. Bahçelerimizden umut biçeceğiz” dedi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Selvi Kılıçdaroğlu çiftçi kadınlarla buluştu

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İstanbul'un Çatalca köylerinde çiftçi, üretici kadınlarla bir araya geldi.

image small

O anların fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Selvi Kılıçdaroğlu, “Bugün Çatalca köylerinde toprağı emeğiyle bereketlendiren kadınlarla bir araya geldim; çocuklarımızla sohbet ettim. Hiçbir annenin evladı adına endişe etmediği bir gelecek çok yakın, buna yürekten inanıyorum. Bahçelerimizden umut biçeceğiz” notunu düştü.

image small

 

Selvi Kılıçdaroğlu paylaştı: Bir zamanlar bizİlginizi ÇekebilirSelvi Kılıçdaroğlu paylaştı: Bir zamanlar bizTrabzon’daki kadınlar Selvi Kılıçdaroğlu’ndan eşit atama istediİlginizi ÇekebilirTrabzon’daki kadınlar Selvi Kılıçdaroğlu’ndan eşit atama istedi

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam