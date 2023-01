Evinin önünde katledilen Tuğçe gelinlikle uğurlandı

Eskişehir Tepebaşı ilçesinde dün sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıktığı sırada, apartman boşluğunda 1,5 aylık sevgilisi Onur K.’nın bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden 25 yaşındaki Tuğçe Can gelinlik örtülü tabutuyla son yolculuğuna uğurlandı.

Kemal ATLAN

Eskişehir'de sevgilisinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden 25 yaşındaki yaşlı bakım teknikeri Tuğçe Can toprağa verildi.

SEVGİLİSİNİN SALDIRISINA UĞRADI

Eskişehir Tepebaşı ilçesi Yenibağlar Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda yaşlı bakım evinde çalışan yaşlı bakım teknikeri Tuğçe Can, işe gitmek için evden çıktı. Apartman boşluğunda aralarında tartışma geçen 1,5 aylık sevgilisi Onur K.'nın bıçaklı saldırısına uğrayan Tuğçe Can, vücudunun 15'e yakın yerinden aldığı bıçak darbeleri sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde öğrenci olan saldırgan Onur K. İse olay yerinden kaçtı. Emniyet güçleri tarafından yeri tespit edilen Onur K. Polise yakalanmadan önce ilaç içerek intihara kalkıştığı ortaya çıktı.

Polis tarafından sağlık kontrolü için götürüldüğü Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde midesi yıkanan Onur K., hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındığı ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

“HANGİ SALONA GİDİYORUZ”

Sevgilisinin bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden Tuğçe Can, Tepebaşı ilçesi Çamlıca Mahallesi'ndeki Birlik Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenazeye CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer, Jale Nur Süllü, Han Belediye Başkanı Erdal Şanlı, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyesi kadınlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tuğçe Can'ın tabutunun üzerine gelinliği kondu.

Bir alış veriş merkezinde temizlik görevlisi olarak çalışan baba Bekir Can, anne Emine Can ve ikiz kardeşi Tuğba Can, cenazede gözyaşlarına hakim olamadı. Anne Emine Can, üzerinde kızının gelinliğinin bulunduğu tabut cenaze aracına konulurken, “Hangi salona gidiyoruz. Ben sensiz ne yaparım” şeklinde sinir krizi geçirdi. Anne Can’ın ayrıca sosyal medyadan paylaştığı kızının fotoğrafına yazdığı ‘Canımın canı güzeller güzeli kuzum yavrum. Ben bu acıya nasıl dayanırım” sözleri takipçilerini duygulandırdı.

“BENİM DE 3 TANE KIZIM VAR”

Cenaze namazını kıldıran imam da olaya tepki gösterdi. Kendisinin de 3 tane kızı olduğunu ifade eden imam, “İnsanlıktan nasibini almamış birisi genç kızımızın hayatını sonlandırdı. Kim ne derse desin, insanı yaşatmak lazım. Hakikaten de insanı yaşatmanın yolu da sahibimizin buyruklarından geçiyor. Benim de 3 tane kızım var. Hatta bir tanesi de aynı yaşta. Bu olay benim başıma da gelebilirdi, her birimizin başına da gelebilir. Biz inanan insanlarız, kardeşiz. Kardeşimizin acısı bizim acımızdır” şeklinde kadın cinayetlerine tepkisini dile getirdi.