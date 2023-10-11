SGK personel alımı başvuru son günü: Başvuru şartları neler?

SGK personel alımı başvurusu 11 Ekim 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erecek. Adaylar, SGK personel alımı için başvuruyu KPSS-2023/6 Tercih Kılavuzu'na göre https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapabilecek.

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SGK personel alımı ile 1231 büro personeli, 130 destek personeli, 27 koruma ve güvenlik görevlisi, 4 teknisyen olmak üzere toplam 1392 kişi istihdam edilecek. Geçtiğimiz haftalarda başlayan başvuru süreci 11 Ekim Çarşamba günü sona erecek.

SGK PERSONEL ALIMI TERCİH BAŞVURSU NE ZAMAN?

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, KPSS-2023/6 Tercih Kılavuzu’na 05 Ekim 2023 tarihinde saat 10.30’dan itibaren yapılabilecek.

Adaylar tercihlerini, 05-11 Ekim 2023 tarihleri arasında yapabilecek. Tercih işlemleri, 11 Ekim 2023 tarihinde saat 23.59'da sona erecek.

SGK PERSONEL ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından 18 Eylül 2022 (KPSS Lisans), 9 Ekim 2022 (KPSS Ön Lisans), 6 Kasım 2022 (KPSS Ortaöğretim) tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçlarına göre, Sosyal Güvenlik Kurumu merkez ve taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan yerlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında 1231 büro personeli, 130 destek personeli, 27 koruma ve güvenlik görevlisi, 4 teknisyen olmak üzere toplam 1392 sözleşmeli personel alınacak.

SGK PERSONEL ALIMI TERCİH BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, KPSS-2023/6 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ile aynı Kanunun 48’inci maddesinin (A) fıkrasının 1*, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7’nci bentlerindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

b) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına Dair Esasların Ek-1 inci maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir. Bu maddede belirtilen istisnalar hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli olarak görev yapan büro personeli, destek personeli, koruma güvenlik görevlisi ve teknisyen pozisyonlarında istihdam edilenlerin bu kılavuzda ilan edilen aynı unvanlı pozisyonlara yerleştirilmeleri halinde atamaları yapılmayacaktır.

* Sosyal Güvenlik Kurumuna yerleştirilen adaylar hakkında, 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu hükümleri doğrultusunda Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırması yaptırılacaktır.

* Sosyal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar, göreve başlatılmayacaktır.

* Başvurma genel ve özel şartlarına ve yerleştirildiği pozisyonun niteliklerine sahip olmayan, aranan nitelik ve şartları taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.