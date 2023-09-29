‘Sibergöz’ operasyonunun detayları belli oldu

Başka kişiler adına şirket hesapları açarak yasa dışı bahisten elde edilen suç gelirini aklayan ve örgütlü olarak hareket eden 45 şüphelinin yakalandığı operasyonun detayları belli oldu.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul merkezli 10 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik 45 şüphelinin yakalandığı operasyonun detaylarını paylaştı.

Yapılan açıklamada şüphelilerin adlarına açtırılan 22 paravan şirket olduğunun belirlendiği kaydedildi. Açıklamada, teknik ve fiziki takip çalışmalarında örgüt lideri ve yöneticilerinin birçok suçtan kaydı olduğu, kendilerini gizlemek adına başkalarına ait telefon numaralarını kullandıkları ve lüks bir yaşam sürdüklerinin tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada, şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 10 ilde belirlenen adreslere yönelik “Sibergöz Operasyonu” düzenlendiği ve 45 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

ELE GEÇİRİLENLER

Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 306 bin 485 lira, 18 bin 331 dolar, 3 bin 220 avro, 420 paund, 171 gram altın, 7 Ata lira, 2 çeyrek altın, 3 “beşi bir yerde” tabir edilen set altın, kurulan paravan şirketlere ait kesilmiş faturalar, kaşeler, pos cihazları, hesap hareket dökümleri ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildiği kaydedilen açıklamada, şüphelilere ait şirketlere bağlı 139 banka hesabına, örgüt liderine ait 2 ev ve 2 lüks araca da el konulduğu belirtildi.

Açıklamada, şüphelilerle ilgili tahkikat işlemlerinin sürdüğü ifade edildi. (AA)