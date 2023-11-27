Şiddetli yağış nedeniyle deniz taştı: Sahil yolu kapandı
Hatay’da gün boyu devam eden şiddetli yağış ve lodos nedeniyle deniz taştı. Su baskınından dolayı sahil yolu ulaşıma kapandı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde öğle saatlerinde başlayan şiddetli yağış ve lodosun etkisiyle denizde su seviyesi yükseldi.
Denizden taşa su nedeniyle sahil yolu ulaşıma kapandı. Su tahliyesi çalışmaları sürdürülürken, vatandaşların deniz kenarına yaklaşmamaları konusunda uyarılar yapıldı.
DEFNE İLÇESİNDE DEVRİLEN AĞAÇ ELEKTRİK TELLERİNİ KOPARDI
Hatay genelinde gün boyu etkisini sürdüren şiddetli yağış ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Defne ilçesinin Turunçlu Mahallesi'nde fırtınanın etkisiyle devrilen bir ağaç yakınındaki elektrik direğinin tellerini kopardı.
Çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Ekipler, devrilen ağacı yol üzerinden kaldırdı. Elektrik hattının onarım çalışmaları başlatıldı. (DHA)