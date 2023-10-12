SİHA’yı düşüren uçak Ürdün’den havalanmış

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Türkiye'ye ait bir SİHA'yı düşüren ABD uçağının İncirlik’ten kalktığına dair iddiaları yalanladı.

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Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk bugün basın toplantısı düzenledi.

Tuğamiral Zeki Aktürk, “Irak ve Suriye'nin kuzeyi dâhil; son bir haftada 252 terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Böylece etkisiz hâle getirilen terörist sayısı bu yıl içinde bin 640'a, 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar ise 38 bin 983'e ulaşmıştır” dedi.

Bakanlık kaynakları, Suriye’de Türkiye’ye ait bir SİHA’yı düşüren ABD uçağının İncirlik'ten kalktığına dair iddiaları yalanlayarak “Uçağın İncirlik'ten kalktığı tamamıyla spekülasyon, böyle bir durum söz konusu değil” yanıtını verdi. Kaynaklar, uçağın nereden kalktığına ilişkin soru üzerine “Uçak Ürdün'den kalktı” dedi.

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