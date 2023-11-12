Şililer’den İstanbul’da lastik patlatmalı soygun

Ümraniye'de, E.E. isimli şahsın otomobilinin lastiğini patlatarak içinde 200 bin lira bulunan çantasını çaldığı iddia edilen iki Şili uyruklu şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

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İstanbul’da gerçekleşen olay, 7 Kasım Salı günü Ümraniye’de saat 11.00 sularında meydana geldi. Bankaya para yatırmak için gelen E.E., otomobilinin lastiğinin patladığını fark etti. Bankaya gitmeden önce lastiği değiştirmek için çaba harcayan E.E., otomobilindeki çantasının çalındığını anladı ve hemen polise başvurdu.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini inceledi ve şüphelilerin, E.E.’nin lastiği değiştirme sırasında aracının yanına yaklaşarak içinde para bulunan çantayı alıp uzaklaştıklarını ve daha sonra suç ortağının kullandığı otomobile bindiklerini tespit etti.

FABIAN VE PATRICIO YAKALANDI

Polis, şüphelilerin kullandığı otomobilin izini sürdü ve şüphelilerin kimliklerini belirledi. Şili uyruklu şüpheliler Fabian O.P.G. (40) ve Patricio E.R.V. (42), Fatih’te gerçekleştirilen bir operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler, Asayiş Şube Müdürlüğü’nde işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. (DHA)

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