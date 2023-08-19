2 ilde orman yangını
İstanbul Silivri ve İzmir'de ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Çeltik Mahallesi’ndeki ormanlık alanda akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, arama kurtarma ve Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
SOĞUTMA ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Ekipler, helikopter destekli çalışmalar sonucu yangını kontrol altına aldı. Alanda soğutma çalışmaları sürüyor.
İZMİR’DE DE YANGIN ÇIKTI
İzmir’in Menemen ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Harmandalı Mahallesi’ndeki ormanlık alanda akşamüstü yangın çıktı.
Orman Bölge Müdürlüğüne durumun 17.06’da bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, ihbardan sonraki ilk 5 dakikada yangına müdahale etti.
Ekiplerin, 3 helikopter, 6 arazöz, 2 su ikmal aracı ve 1 dozer ile müdahalesi sonucu alevler 18.45’te kontrol altına alındı. (AA)