Sinan Ateş’in kitabını dağıttıkları için gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

Sinan Ateş'in ablası Selma Kazanç Ateş'in, kardeşi adına lokma ikramı yapmak için geldiği Bursa Mustafakemalpaşa'da, Sinan Ateş'in son yazdığı 'Gök Türkler' adlı çocuk kitabını dağıttıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 genç, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Halil ATAŞ

Ankara'da suikast sonucu öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in ablası Selma Kazanç Ateş, kardeşi adına lokma ikramı yapmak için Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine gitti.

Bu sırada da bir grup genç de, Sinan Ateş'in son yazdığı ‘Gök Türkler' adlı kitabını esnaf ve vatandaşlara dağıttı. Şikayet üzerine olay yerine polis geldi.

Kitapları izinsiz dağıttıkları gerekçesiyle gözaltına alınan Bilal A., Burak Ö. ve İbrahim D., emniyetteki ifadelerinin ardından gece geç saatte adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan üç kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

“KIYAMET DAHİ KOPSA ADALET YERİNİ BULACAK”

İYİ Parti Bursa Milletvekili Adayı Avukat Şeyda Şahin, CHP Bursa Milletvekili Adayı Kayıhan Pala ve İYİ Parti İl Başkanı Mehmet Hasanoğlu ile birlikte Mustafakemalpaşa Adliyesi önünde açıklama yapan Selma Kazanç Ateş, şunları söyledi;

“Adalet herkese bir gün lazım olacak. Bunu unutmayın. Kıyamet dahi kopsa adalet yerini bulacak. Ama zamanı var. İnşallah bu hesap sorulduğunda, sizler özürlerinizi dileyeceksiniz. Bugünleri de göreceğiz inşallah.

“SENİNLE YÜZ YÜZE GELDİK, TEKRAR GELECEĞİZ”

Bu çocukları bu saate kadar burada bekleten şahıs, seninle yüz yüze geldik. Tekrar geleceğiz. Her gün, her dakika senin karşında olacağız. Sinan için her yerde adaleti savunacağız.

“BUNUN HESABINI 15 MAYIS’TA SORACAĞIZ”

Kitap yasaklı olan bir şey olsaydı altıncı baskısı olmazdı. Bakın bu kitabın altıncı baskısı. Bandrollü bir kitap, yasaklı olan bir kitap değil. Sorun çocukların okuyup gelişmesi, çocukların aydın çocuklar olmasıysa, bunun hesabını size 15 Mayıs’ta soracağız. 15 Mayıs sabahına kalktığımızda hepimiz sizlerle görüşeceğiz. Bu yapılan hukuksuzlukların, adaletsizliklerin hepsinin hesabını hep birlikte soracağız.

“SÜREKLİ ÜZERİMİZE GELİYORLAR”

Ülkü Ocakları eski İl Başkanı Cahit Özdemir, yaşananları şöyle anlattı;

Şehit Sinan Ateş'in ablası Selma Kazanç Ateş ile birlikte, son yazdığı ‘Gök Türkler' adlı kitabını ilçede dağıtıyorduk. Daha sonra ben il merkezine dönüşe geçtim. O sırada beni aradılar polisin kitaplara el koyduğunu, dağıtan arkadaşları da gözaltına aldıklarını söylediler. Arkadaşlarımız şu an hala emniyette. Biz rahmetli Sinan Ateş'in ismini yaşatmak için çalışıyoruz. Ancak bununla ilgili de sürekli üzerimize geliniyor.”

NE OLMUŞTU?

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı ve akademisyen Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile 30 Aralık 2022’de Çankaya ilçesi Kızılırmak Mahallesi’nde bir binadan çıktığı sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğramış, Bozkurt omuzundan yaralanırken, Ateş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

