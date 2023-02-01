Sinan Ateş’in ismine AKP ve MHP’den ret
Yalova Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısında, CHP grubu, Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in isminin bir sokağa verilmesi için önerge sundu. Önergenin görüşülmesi teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.
Yalova Belediyesi Şubat ayı meclis toplantısında, CHP grubunun, Ankara’da uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in isminin bir sokağa verilmesi için önerge sundu. Önergenin görüşülmesi teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.
“GÜNDEME ALAMADIK HAYIRLISI OLSUN”
Önergenin görüşülmesine ret oyu veren ve oturumu yöneten AKP’li belediye başkan vekili Mustafa Tutuk’un “Gündeme alamadık, hayırlısı olsun” sözleri ise dikkat çekti.
BELEDİYE AKP’YE GEÇMİŞTİ
Yalova Belediyesi, CHP’li Belediye Başkanı Vefa Salman'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından 2020 yılında belediye meclisinde ilk iki turda sonuçlanmayan seçimde, üçüncü turda 17 oy alan AKP’li meclis üyesi Mustafa Tutuk Yalova'nın geçici belediye başkanı seçilmişti.