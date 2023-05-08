Sinan Oğan’dan Soylu’ya: Darbe girişimiyse, senin ne işin var seçimde?

ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, seçimlere az bir zaman kala bir yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Soylu, diğer yandan ise HÜDAPAR'ın açıklamalarıyla ortamı gerdiğini belirterek, "Soylu kalkmış 14 Mayıs'ı darbe girişimi olarak değerlendiriyor. O seçimde, kendisinin, Erdoğan’ın aday olduğunu unutuyor galiba. Madem darbe girişimi, ne işin var o seçimde?" dedi.

Ahmet KAYA

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Sinan Oğan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile birlikte Gaziantep'te düzenlediği basın toplantısında, İçişleri Bakanı Soylu’nun 14 Mayıs seçimlerinin siyasi darbe girişimi olduğu yolundaki açıklamasına tepki göstererek şunları söyledi:

“Süleyman Soylu. Bana göre artık o bakanlığın önünden bile geçmeyi hak etmeyen Süleyman Soylu, kendisi aday, aday olduğu seçimi darbe girişimi olarak niteliyor. Şimdi sende utanacak yüz varsa Süleyman Soylu istifa etsene. Darbe girişimi olan bir seçimde ne işin var senin? Niye istifa etmiyorsun. Peki hiç utanmadın mı? Kafanı azıcık çalıştırmadın mı? Darbe girişimi olarak adlandırdığın seçime Erdoğan da giriyor. Ben eminim Erdoğan çağırıp onu fırçalamıştır. Çünkü, sık sık yapıyor bunu. Yani bunların ağzı bir şey diyor, kulağından başka bir şey çıkıyor. Ne dediklerini kendileri de bilmiyor. Öyle dağılmış durumdalar.

“KORUMA İSTEDİK VERMEDİLER”

Oğan, son dönemde çok sayıda tehdit aldıkları için İçişleri Bakanlığı'ndan koruma talep ettiklerini belirterek, “Ama, vermediler. Ve, dün benim bulunduğum sanılan otobüs HDP’lilerin saldırışına uğradı. Süleyman Soylu sen artistlere veriyorsun, işadamlarına veriyorsun, eşine dostuna devletin korumalarını veriyorsun. Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın bu talebini sen hangi yüzle yerine getirmiyorsun?” dedi.

ÖZDAĞ’DAN HÜDAPAR’A: ‘NE YAPACAKSINIZ, DOMUZ BAĞI MI ALACAKSINIZ?’

Basın toplantısına katılan Zafer Partisi Genel Başkanı ve Gaziantep milletvekili adayı Ümit Özdağ ise, son günlerde gerilimin tırmandırılmaya çalışıldığını belirterek şunları söyledi: Önce İçişleri Bakanı Soylu'nun yaptığı, '14 Mayıs seçimleri bir siyasi darbedir' açıklaması kabul edilebilir bir açıklama değildi.

Görevden ayrılması, alınması gerekirdi. Şimdi hem İçişleri Bakanı olarak milletvekili adayı, seçim gecesi polise jandarmaya emir verecek. Yok. Peki o emir verirken biz polise, jandarmaya emir verebilir miyiz? Arkasından HÜDAPAR Genel Başkanı’ndan açıklama geldi. ‘Aradaki fark az olursa hazırlanın' şeklinde. Neye hazırlanıyorsunuz kardeşim? Domuz bağı mı alacaksınız? Öyle kolay değil.

Sizin gücünüz ancak kadınlara, kafasına silah dayanmış insanlara yeter. Biz sizin kim olduğunuzu gayet iyi biliyoruz. Neler yaptığınızı da gayet iyi biliyoruz. Ve dün Erzurum'da, CHP, İYİ Parti ve müttefiklerinin gerçekleştirdiği mitinge saldırı kabul edilemez bir saldırı gerçekleşti. Hiçbir anlamda kabul edilemez. Kınıyoruz. ATA İttifakı olarak da, Zafer Patisi olarak da.

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