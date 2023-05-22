Sinan Oğan’ın oyları nereye gider? Birinci turun en isabetli tahminini yapan anketçi açıkladı

Sinan Oğan bugün hangi ittifakın adayına destek vereceğini açıklayacak. Peki birinci turda Oğan’a giden oylar, ikinci turda nasıl bir seyir izleyecek? İşte yanıtı...

Veli TOPRAK

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14 Mayıs seçimlerinde en yakın tahmini yapan Betimar Araştırma Başkanı Gürkan Duman, birinci turda Sinan Oğan'a giden oyların ikinci turda nasıl bir seyir izleyeceğini SÖZCÜ'ye açıkladı.

Betimar Araştırma, birinci tur seçimlerinde Erdoğan'ı yüzde 49 (sonuç 49.5), Kılıçdaroğlu'nu yüzde 45 (sonuç 45.1) olarak tahmin etti.

Şirketin sahibi Gürkan Duman, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada Oğan'a verilen yüzde 5.1'lik oyun 2. turda nereye gideceğini analiz etti.

2.8 milyonu bulan Oğan oylarının 850 bininin üç büyükşehirde toplandığını, bunun nüfus yoğunluğuna paralel olduğunu belirten Duman, şunları söyledi:

“YARISI İNCE’NİN OYLARI”

– Oğan'ın oyları içinde iktidara tepki oyları var, Muharrem İnce oyları da var. İnce oyları ilk turda Kılıçdaroğlu'na gitse? Yüzde 48 civarında oy alması gerekirdi. Seçimden önce son haftaya kadar Oğan'ın oyları yüzde 2.4 civarında idi.

– Zafer Partisi'nin oyları (2.1) ile Oğan'ın oyları dengeli gitti. İnce'nin oyları eklenince yüzde 5'in üzerine çıktı. İnce bizim son anketimizde yüzde 2.5 civarında idi. Seçimde 0.4 aldı, gerisi Oğan'a gitti.

“KARARSIZ VE BAĞIMSIZ HAREKET EDER”

– İkinci turda bu oyların yüzde 30'u Erdoğan, yüzde 20'si Kılıçdaroğlu'na gider. Yüzde 10'u ise sandığa gitmeyeceğini belirtiyor, gerisi de kararsız veya bağımsız hareket eder. Oğan'a oy veren kitle yeni bir taban, tepki oyları.

– Oğan “Şuraya oy verin” dediği zaman, parmak gösterip parmağın işaret ettiği yere gidecek diye bir şey söyleyemeyiz. Oğan'a oy verenlerin tamamı milliyetçi değil, yüzde 60 civarında kesim “Milliyetçiyim” diyor.

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