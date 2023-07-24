Sınırda dehşet! 4 göçmen nefessiz kalıp öldü

Edirne'den Yunanistan'a açılan İpsala Sınır Kapısında, otoparkta bulunan bir TIR'ın dorsesine giren 4 kaçak göçmen hayatını kaybetti. Göçmenlerin aşırı sıcak ve havasızlık sonucu hayatını kaybettiği değerlendiriliyor.

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İzmir’den, Yunanistan’ın Selanik kentine giden buzdolabı yüklü TIR, saat 05.30 sıralarında Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde mola verdi.

İddiaya göre bu sırada 4 kaçak göçmen, yasa dışı yollarla Yunanistan’a gitmek için gümrük halatını kesip TIR dorsesine bindi.

SESLER DUYDU

Bir süre dinlenen sürücü, daha sonra TIR ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın katılımıyla açılışı yapılan UMAT İpsala İbrahim Girgin TIR Parkına park gelerek, Yunanistan’a hareket etmeden önce son kez mola verdi. Bir süre sonra TIR’ın dorsesinden sesler geldiğini fark eden sürücü, dorseyi kontrol ettiğinde baygın halde 4 kaçak göçmen ile karşılaştı.

4’Ü DE FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 kaçak göçmenin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, ambulanslarla Keşan ve İpsala’daki hastanelere kaldırılan 2 göçmen de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 4 göçmenin aşırı sıcak ve havasızlık sonucu hayatlarını kaybettikleri değerlendiriliyor.

Kaçak göçmenlerin cenazeleri, kimliklerinin belirlenmesi ve otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor. (DHA)

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