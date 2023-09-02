Abone Ol

Şırnak’ta çaya giren 2 kuzen boğuldu

Şırnak’ın Uludere ilçesinde çaya giren kuzenler Nurullah Berk (21) ve Resul Berk (18) boğuldu.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Şırnak’ta çaya giren 2 kuzen boğuldu

Olay, öğleden sonra Uludere ilçesine bağlı Ortaköy köyünde meydana geldi. Serinlemek için bölgedeki Habur Çayı'na giren kuzenler Nurullah ve Resul Berk'in akşam saatlerine kadar evlerine dönmemeleri üzerine aileleri, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

Habur Çayında yapılan arama çalışmaların iki kuzenin cansız bedeni bulundu.

Nurullah ve Resul Berk'in cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

3 ayda 216 kişi boğulduİlginizi Çekebilir3 ayda 216 kişi boğuldu
hastane Şırnak Uludere
X Reklam