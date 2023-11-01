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Sivas’ta 88 üniversiteli zehirlenme şüphesiyle hastaneye koştu

Sivas'ta 88 üniversite öğrencisi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu. Öğrencilerin dün akşam kampüste yedikleri tavuktan zehirlendikleri üzerinde duruluyor.

Yayınlanma: 10:03 - 01 Kasım 2023 Güncellenme:
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Sivas’ta Cumhuriyet Üniversitesi’nde (SCÜ) merkezi kafeterya ve kampüste yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan 88 öğrenci, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu.

SCÜ’de öğrenim gören öğrenciler, dün akşam saatlerinde merkezi kafeterya ve kampüs içindeki yemekhanelerden yedikleri tavuk yemeğinden sonra rahatsızlandı.

Kusma ve baş dönmesi şikayetiyle SCÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne başvuran 88 öğrenci, tedavilerinin ardından taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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