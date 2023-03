Siyasetteki deprem, deprem felaketinin önüne geçti

Ülkedeki siyasi deprem, on binlerin öldüğü, yüzbinlerin evsiz, çadırsız, susuz kaldığı 6 Şubat deprem felaketini ikinci plana itti.

Latif SANSÜR

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in açıklamalarıyla başlayan siyasi deprem; büyük bir felaketin yaşandığı deprem bölgesinde evini, işyerini, sevdiklerini kaybetmiş, barınma sorunu yaşayan, kimi yerde açlık, büyük bölümde ise susuzlukla mücadele eden yüz binleri ikinci plana itti.

Siyasilerin, sivil toplum örgütlenmelerinin temsilcileri ile sanatçıların da aralarında olduğu bir çok kişi sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla dikkatleri deprem bölgesine çekmeye çalıştı.

Paylaşımlarda depremin siyasi gelişmelerin gölgesinde kalmaması için “Depremzedeler, ‘bir süre sonra bizi unutacaksınız, unutmayın’ demişlerdi; unutmayalım” denildi.

“HİÇ BİRŞEYİN DEPREM GÜNDEMİNİN ÖNÜNE GEÇMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ”

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu şu paylaşımla bölgeye dikkat çekti:

*Hiçbir şeyin deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın gündeminin önüne geçmesine izin vermemeliyiz, vermeyeceğiz.

*Pazartesi sabah yola çıkacak ve tespit ettiğimiz köylere ihtiyaçları ulaştıracak olan aracımıza yüklemek üzere, kadın erkek iç çamaşırı, başörtüsü, tülbent, oyuncak göndermek isteyen İstanbullu kardeşlerim pazar günü öğle saatlerine kadar il başkanlığımıza ulaştırırsanız en kısa sürede ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız.

*Bölgedeki öğrencilerimizin bilgisayar ve telefon ihtiyacını karşılayan dayanışmacımıza teşekkür ederim

“DEPREM AKŞENER SAYESİNDE UNUTULDU”

Türk Tabipleri Birliği ikinci başkanı Prof. Dr. Ali İhsan Ökten'de tepkisini şu ifadelerle dile getirdi; “En az 100 bine yakın insanın öldüğü deprem Meral Akşener sayesinde unutuldu. Bravo Meral Akşener, bravo İYİ Parti. Zaten deprem bölgesinde de görememiştik sizi. Deprem bölgesine gitmiyorsunuz ama siyasette deprem yaratmayı iyi biliyorsunuz. #depremiunutmayın”

“KASAP ET KOYUN CAN DERDİNDE”

Deprem bölgesinden paylaşım yapan sanatçı Mahsun Kırmızıgül de, “Kasap et koyun can derdinde. Deprem bölgesindeyiz. Yakınlarını, her şeyini kaybetmiş çaresiz ve acılı insanların feryatları yeri göğü inletiyor. Enkazların altında mezarı bekleyen ölüler varken siyaset gündemini bırakın. Milet aç, susuz, çaresiz ve kızgın” ifadeleriyle tepkisini dile getirirken, İYİ Parti Genel İdare Kurulu Üyesi Prof. Dr. Murat Karaman da “Depremi bu kadar çabuk unutmayın. Hatay ve Adıyaman'dan su sıkıntısına dair halen birçok mesaj geliyor. İçme suyu ihtiyacı had safhada. Vatandaş kapalı su bulamıyor. Çeşme sularında ise bakteri riski var. #deprem #Hatay #Adıyaman #su” ifadeleriyle dikkatleri deprem bölgesine çekti.

“PARTİ, SEÇİM DERKEN BU İNSANLARI UNUTMAYIN”

Sevdiklerini, evini barkını kaybetmiş yüz binlerin hala bölgede yaşam mücadelesi verdiğini, bu insanların evlerini başına siyasetin, rantın yıktığını, çığlıklarının siyaset gündeminin altında bırakılmamasını isteyen bir çok vatandaş da tepkilerini paylaşımlarıyla dile getirdi. Fethi Aslan isimli vatandaş, “Sakın asıl gündemi unutmayın. #Deprem de 45 bin insan öldü, binlerce insan sakat kaldı. Travmalar, yaralar taze, insanlar çadırda kayıplarına ağlıyor. Parti, pırtı, seçim derken bu insanları unutmayın. Toplum bu insanları unutmamalı” derken, Öznur Yar ise şu ifadeleri paylaştı; “Nasıl hiçbir şey olmamış gibi hayatınıza devam edebiliyorsunuz . Ne çabuk unuttunuz oradaki insanların feryatlarını .. #deprem #depremiunutmayın”

