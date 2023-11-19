Siz misiniz dava açan!

Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nin 720 çalışanı, fazla çalışma ücretlerinin ödenmemesi nedeniyle dava açınca hastane yönetimi tarafından adeta cezalandırıldı...

Ahmet KAYA

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Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yönetim, çalışanların toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan 3.5 yıllık fazla çalışma ücretlerini ödemeyince, çalışanlar da dava açtı.

Davaların bir bölümü çalışanların lehine sonuçlanırken, yönetimin istinaf mahkemesine taşıdığı bazıları sürüyor. Haftada 51 saat çalıştıklarını belirten hastanenin poliklinik ve diğer bazı birim sekreterleri, yönetimin keyfi kararına göre çalıştırılmak istendiklerini belirterek, süresiz iş bırakma kararı verdi.

Hastane yönetimi tarafından WhatsApp gruplarından, çalışanların cumartesi günü 08.00–14.00 arasında mesaiye gelmeleri istenirken, “Mesai girişinde ve çıkışında kartınızı okutunuz. Girişler acil kapısı, ziyaretçi kapısı ve morg kapısından olacaktır. Poliklinik girişi kapalıdır” uyarısında bulunuldu.

Hastane önünde eylem yapan çalışanlar, mesaiye çağırılmaları sebebiyle hem kamunun zarara uğradığını hem de yapılananın kendilerine yönelik mobbing olduğunu savunarak, “Hafta sonu tüm poliklinikler kapalıyken, hekim yokken bizi mesaiye çağrılmamızın nedeni, toplu sözleşmesinden kaynaklanan haklarımızın ödenmemesi yüzünden dava açmamız” diye konuştu.

Hastane kapısı önündeki eylem sırasında konuşan Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası Gaziantep Şube Başkanı Asef Bozkuş, çalışanların toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan haklarının 3.5 yıl verilmediğini, hukuki yollardan hakkını isteyenlere ise mobing uygulandığını belirterek, “Çalışanlarımızın haklarının ödenmemesi durumunda süresiz iş bırakma eylemine gideceğiz. Poliklinikler kapalı, çalışanlara morg kapısından, kantinin içinden çalışma yerlerine gitmeleri talimatı veriliyor. Madem yaptığınız yasal neden poliklinik kapılarını açmıyorsunuz” dedi.