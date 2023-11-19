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Sokak köpeğini tüfekle öldürdü; adli kontrolle serbest

Kırıkkale'de sokak köpeğini tüfek ile öldüren 71 yaşındaki A.B. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Yayınlanma: 13:58 - 19 Kasım 2023 Güncellenme:
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Sokak köpeğini tüfekle öldürdü; adli kontrolle serbest

Delice ilçesi Kocabaş köyünde önceki gün köylüler, bir sokak köpeğini öldürülmüş halde buldu. İhbarla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. MOBESE görüntülerini inceleyen ekipler, köpeğin A.B. tarafından tüfekle vurulduğunu belirledi.

Görüntülerde, köpeğe tüfekle ateş edip, yürüyerek uzaklaştığı görülen A.B, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

Kırıkkale