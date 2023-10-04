Sokakta yaşayanlar otellere yerleştiriliyor

İstanbul Valiliği, sokaklarda yaşayan kişileri kamu kurum ve kuruluşlar tarafından oluşturulan otellere yerleştirmeye başladı. Sokakta yaşayan kişilerin kullandığı baraka, kulübe gibi yerler ise ekipler tarafından toplandı.

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İstanbul Valiliği, emniyet, jandarma ve zabıta ekipleri tarafından sokakta yaşayan kişilere yönelik 39 ilçede uygulama başlattı.

Yapılan uygulamalarda sokakta yaşayan 287 kişi, kamu kurum ve kuruluşlar tarafından evsizler için oluşturulan merkezlere yerleştirilmeye başlandı.

Sağlık problemleri olan kişiler tedavi altına alınırken rehabilitasyon süreci de başlatıldı.

Valilik aynı zamanda bu kişileri meslek edindirme kurslarına alınması için de çalışma başlattı.

Valilik tarafından yapılan uygulamaya Fatih ve Eyüpsultan’daki bazı sivil toplum kuruluşları da destek vermek için ilgili yerlere başvuruda bulundu. Öte yandan valilik tarafından sokaktaki kişileri görenlerin 112 ihbar hattına bildirilmesi için uyarılar yapıldı. (DHA)