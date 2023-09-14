Son 33 yılın en kurak Ağustos ayını yaşadık

Türkiye'nin dört bir yanında yaşanan kuraklık, 2023 Ağustos ayının son 33 yılın en kuru ağustosu olarak kayıtlara geçti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün raporuna göre, ağustos ayındaki yağışlar normal yıllara göre yüzde 57, geçen yılın ağustos ayına göre ise yüzde 60 azaldı. Amasya, normaline göre yüzde 96 azalma ile en fazla kuraklık yaşanan il olarak öne çıktı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dünya genelindeki El Nino sıcakları ve iklim değişiklikleri, ağustos ayı yağışlarını son 33 yılın en düşük seviyesine çekti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün raporuna göre, 2023 Ağustos ayında Türkiye genelinde ortalama 6,4 milimetre yağış düştü. Bu, 1991-2021 yılları arasındaki ağustos ayı normalinin 14,8 milimetre olduğu göz önüne alındığında yüzde 57’lik bir azalmayı temsil ediyor. Geçen yılın ağustos ayına göre ise yağışlar yüzde 60 oranında azaldı. Ancak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri istisna olarak artış yaşadı.

MARMARA VE KARADENİZ’DE DURUM KÖTÜ

Meteoroloji’nin kuraklık durumunu gösteren haritada Marmara Bölgesi ve Karadeniz’in büyük bölümü ile diğer bölgelerde şiddetli kuraklık (acil durum) olarak tanımlanıyor. İzmir, Aydın, Denizli, Muğla, Antalya ve Mersin gibi bölgelerde ise durum normal veya normalin üzerinde seyrediyor.

Ağustos ayı boyunca Türkiye genelinde yağışlı gün sayısı normalde 3 iken, bu yıl 2,6 gün olarak kaydedildi. En fazla yağış Doğu Karadeniz, Erzincan, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde gerçekleşti. Diğer bölgelerde yağışlar normallerin altında kaldı.

AMASYA’DA YÜZDE 96 AZALDI

Bölgesel olarak bakıldığında, Marmara’da yağışlar yüzde 74 azaldı, Ege’de yüzde 63, Akdeniz’de yüzde 26, İç Anadolu’da yüzde 66, Karadeniz’de yüzde 64, Doğu Anadolu’da yüzde 31 azaldı. Güneydoğu Anadolu ise yüzde 3 azalışla en düşük oranda kuraklık yaşadı. Amasya, normaline göre yüzde 96 azalma ile en fazla kuraklık yaşanan il olarak öne çıktı. (DHA)

İlginizi Çekebilir Kuraklık binlerce balığı telef etti