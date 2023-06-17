6 yılda tamamlanamayan barajın maliyeti 6 katına çıktı

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde sel ve su taşkınları önlemek amacıyla 2017 yılında yaklaşık 125 milyon liraya ihale edilen, temeli atılan ancak bir türlü tamamlanamayan barajın maliyeti 6 katına çıktı. Bir hafta içinde iki kez yaşanan sel sonrasında tekrar gündeme gelen barajın henüz yüzde 10'u tamamlandı.

İsmail AKDUMAN

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Samsun merkez ile Salıpazarı, Çarşamba ve Terme ilçelerinde 6 ile 13 Haziran günlerinde meydana gelen sel ve su baskınlarından sonra tekrar gündeme gelen Salıpazarı Barajı tartışma konusu oldu.

2017 yılında ihalesi yapılan ve 2020 yılında bitirilmesi planlanan baraj, kamulaştırma yapılamaması ve ödenek azlığı nedeniyle bir türlü tamamlanamadı. Çalışmaların yavaş ilerlemesi üzerine bölgede her yağan yağmurda vatandaşlar korkulu anlar yaşadı.

Bu zamana kadar her yıl sel ve su taşkınları oldu. 2019 yılında meydana gelen selde ise 2 kişi hayatını kaybetti. Bölge halkı barajın tamamlanmasını sabırsızlıkla beklerken, Salıpazarı’nın AKP’li Belediye Başkanı Halil Akgül de bu durumdan yakınıp, “Her yağmurda yüreğimiz ağzımıza geliyor” diye konuşmuştu.

BARAJIN MALİYETİ ARTTI

Son yaşanan sellerden sonra eleştirilerin odağı haline gelen DSİ, açıklama yaptı. Açıklamada, barajın maliyetinin de katlandığı ortaya çıktı. DSİ 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Salıpazarı Barajı’nın, sulama, içme suyu ve taşkın kontrolü olmak üzere üç amaca hizmet edeceği belirtilirken, maliyetinin de 2023 fiyatlarıyla yaklaşık 778 milyon lira ulaştığı vurgulandı. DSİ, ayrıca barajın yüzde 10’unun tamamlandığını belirtti.

CHP İl Başkanı Fatih Türkel ise, “AKP Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ‘Ödenek hazır bu sefer başlıyoruz’ diyeli 4 yıl oldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ‘Barajı devraldık en kısa zamanda bitiriyoruz’ diyeli 3 yıl oldu. Millet bahçelerine Samsun'daki rant alanlarına milyonlarca lira ödeme yapan Belediye Başkanına ve AKP’li milletvekillerine sesleniyorum. Bir an önce gelin Salıpazarı'na, Çarşamba Ovasına, bölge halkına sahip çıkın. Vatandaşa verdiğiniz sözleri tutun” dedi.

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