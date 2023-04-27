Akkuyu Nükleer Santrali’nin açılışı 16.00’ya ertelendi

Bugün saat 13.30'da yapılacağı duyurulan Akkuyu Nükleer Santrali'nin açılışı 16.00'ya ertelendi. Rahatsızlığı nedeniyle miting programları ertelenen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin açılışa online olarak katılacak.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Akkuyu Nükleer Santrali’nin açılışının 16.00’ya ertelendiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in video konferans ile katılması beklenen açılışın 13.30’da yapılacağı duyurulmuştu.

ERDOĞAN CANLI YAYINDA RAHATSIZLANDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceki gün canlı yayında gündemi değerlendirdiği sırada yayın kesilmişti. O sırada soru soran Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, rejiye ‘reklam’ dedi ve ayağa kalkmaya çalıştı.

O anlarda ekrana ‘eyvah eyvah’ sesi yansıdı ve kameralar Erdoğan’ı göstermeden program birden kesilmişti. Yaklaşık 20 dakikalık aranın ardından yeniden başlayan programda Erdoğan, yoğun program nedeniyle üşüttüğünü açıklamıştı.

Dün yaptığı açıklamada ise programını doktorlarının tavsiyesi üzerine iptal eden Erdoğan evde dinleneceğini duyurmuştu.