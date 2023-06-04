AKP’li vekilin ‘yumruğu’ havada kaldı

AKP’den Elazığ Milletvekili seçilen Erol Keleş, 14 Mayıs seçimi öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Elazığ’a bakanlık verilmesi talebinde bulanacağını belirterek, ‘Beni bilen bilir ben yeri geldiğinde masaya yumruğumu da koyarım. Yumrukla da kalmam masayı ikiye de bölerim’ diyerek seçmenlere bakanlık sözü vermişti. Ancak Elazığ’a yine bakanlık verilmedi.

Evren DEMİRDAŞ

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Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri öncesinde Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 21 yıldır bakanlık verilmeyen Elazığ'a bakanlık sözünün ardından, AKP Elazığ milletvekili Erol Keleş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bakanlık isteyeceğini dile getirmiş ve dikkat çekici bir açıklamada bulunmuştu.

Yeni açıklanan bakan listesinde Elazığlı bir bakanın olmadığı görülürken bir önceki dönem Bingöl Milletvekili olarak görev yapan Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atandı.

‘MASAYI İKİYE BÖLERİM' DEMİŞTİ

14 Mayıs seçim çalışmaları kapsamında bir mahalle toplantısında vatandaşlara konuşan ve Elazığ'a bakanlık verilmesi için Cumhurbaşkanı’nın karşısına çıkacağını belirten AKP'li Erol Keleş, “Burada güçlü bir şekilde Cumhur İttifakı olarak 5-0 meclise gideceğiz. Ve ben söz veriyorum Cumhurbaşkanı’nın karşısına çıkacağım; başım dik alnım açık olarak, buraya bakanlığı isteyeceğim. Beni bilen bilir ben yeri geldiğinde masaya yumruğumu da koyarım, yumrukla da kalmam masayı ikiye de bölerim” ifadelerini kullanmıştı.

TEBRİK MESAJI PAYLAŞTI

Kabinenin açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan AKP’li Keleş, “Türkiye Yüzyılı'nın mimarı Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan'ın tensipleriyle yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinemiz ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun. Önceki kabinede görev yapan Bakanlarımıza bugüne kadar olan hizmetleri için teşekkür ediyorum” dedi.

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