Ana haber sunucusundan sıra dışı eylem: Bülten sunarken soyundu

Depremin üzerinden 4 ay geçti ama Hatay'da depremzedeler hâlâ birçok sorunla mücadele ediyor. Kentte yayın yapan tek televizyon kanalının ana haber sunucusu, problemleri sıra dışı bir eylemle dile getirdi. Depremzedeler adına konuşan sunucu, yayın esnasında soyundu.

Can ÇAPAR

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Hatay, depremlerin dördüncü ayını geride bıraktı. Şehirde hala insancıl yaşam koşulları oluşmuş değil.

Enkaz kaldırma çalışmaları, moloz tehlikesi, kamulaştırma derken son günlerde Hataylı depremzedeler bir de fatura ve haşerelerle mücadele ediyor.

HABER SUNARKEN SOYUNDU

İlin tek televizyon kanalı olan HRT Akdeniz’in ana haber sunucusu Ali Yolcu, sorunları ilginç bir şekilde protesto etti.

Yaşanan problemlerle ilgili bir haberi anons ederken bir anda soyunmaya başlayan Yolcu, depremzedelerin mağduriyet yaşadığını söyleyerek çözüm istedi.