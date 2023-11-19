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Anne ile kızı asansörde ölü bulundu

Manisa'nın Salihli ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki Devrim Güler ile 18 yaşındaki kızı Doğa Etyemez oturdukları apartmanın asansöründe komşuları tarafından ölmüş halde bulundu. Anne kızın ölüm nedeni araştırılıyor...

İlker KILIÇASLAN
Yayınlanma: 13:26 - 19 Kasım 2023 Güncellenme:
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Anne ile kızı asansörde ölü bulundu

Manisa’nın Salihli ilçesi Kocaçeşme Mahallesi’ndeki binada oturan bir kişi, zemin kata inmek için asansör çağırdı.

Apartman sakini, asansör kabininde, aynı binada oturan komşuları Devrim Güler (48) ile kızı Doğa Etyemez’in (18) hareketsiz yattığını gördü.

Doğa Etyemez

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Sağlık ekipleri, Güler ile Etyemez’in hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, olay yerinde polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından otopsi işlemi için Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Devrim Güler

Anne ile kızın ölüm nedeninin belirlenmesi için soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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