Babacan: Ülkeyi yönetenler ‘ben’ demeyi bıraksın ‘biz’ demeye alışsın

Deprem bölgesi Şanlıurfa’da incelemelerde bulunan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Ülkeyi yönetenler de ‘ben’ demeyi bıraksın ‘biz’ demeye alışsın. Bu şekilde bu sorunları inşallah hep beraber çözeceğimize ben gönülden inanıyorum” dedi.

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve eşi Zeynep Babacanla birlikte deprem bölgesi Şanlıurfa'yı ziyaret etti, depremzede vatandaşların sorunlarını dinledi. Babacan, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

“İKTİDAR ‘HER ŞEYİ BEN YAPACAĞIM' HAVASINA GİRDİ”

İktidarı eleştiren Babacan şöyle konuştu:

“İktidar, gerek belediyelerle gerekse sivil toplum meslek örgütleriyle ‘nasıl işbirliği yapabilirim?' deme yerine ‘her şeyi ben yapacağım, her şey benden sorulur' havasına girdi maalesef. İlk gün, Hatay Havalimanı'nın pistine, bakanlık mı tam

ir etmiş, belediye mi tamir etmiş bunun kavgasına tutuştular. İlk günlerde oldu bunlar. ‘Biz Cumhur İttifak'ı olarak sahadayız' diye açıklamalar yaptılar.

Bunu yapan iktidarın kendisi. Halbuki böylesine büyük bir yıkımın altından merkezi hükümetin tek başına çıkması mümkün değil. Hiç uğraşmasınlar, yapamazlar.

Bu büyük yıkımın altından ancak, belediyelerle, merkezi hükümet birimleri beraber çalışırlarsa, sivil toplum, meslek örgütleri, gönüllüler beraberce çalışırsa bu zor dönemleri aşabiliriz. Yoksa, ‘ben, ben' demekle bu sıkıntılar aşılmaz, yapamazlar. Öncelikle bu çalışma zihniyetlerini, şekillerini değiştirmeleri lazım.”

“ÜLKEYİ YÖNETENLER DE ‘BEN' DEMEYİ BIRAKSIN ‘BİZ' DEMEYE ALIŞSIN”

Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Babacan, “Bu topraklarda nice zorluklar çektik, nice zor dönemler yaşadık. Milletçe omuz omuza verdiğimiz zaman hepsinin üstesinden geldik. Belki zor dönemler oldu ama her defasında ayağa kalktık. Yine Türkiye bu zor dönemi de aşacaktır. Yine millet olarak ayağa kalkacağız, koşmaya başlayacağız. Benim en ufak bir şüphem yok. Yeter ki bu birlik ve beraberlik ruhunu yitirmeyelim. Milletçe hep beraber el ele verelim. Ülkeyi yönetenler de ‘ben' demeyi bıraksın ‘biz' demeye alışsın. Bu şekilde bu sorunları inşallah hep beraber çözeceğimize ben gönülden inanıyorum” diye konuştu.

“GÜN SANSÜR GÜNÜ, GERÇEKLERİ ÖRTME GÜNÜ DEĞİL”

Deprem sonrasında sosyal medyanın ne kadar önemli olduğuna dikkat çeken Babacan şöyle konuştu:

“Bütün bu afetin yönetimi boyunca hem sosyal medya sonuna kadar açık olmalı, hiçbir kısıtlamaya tabi tutulmamalı, hem de medya kuruluşlarımızın özgür haber alma ve özgür haber verme çalışmalarına asla engel olunmamalı.

Gün sansür günü değil, gün gerçekleri örtme günü değil, gerçeklerin üstü örtülmemeli, gerçekler toprağın altına gömülmemeli, gerçek neyse hep beraber bileceğiz. Bu millet gerçekleri olduğu gibi bilecek, anlayacak. Anladıktan sonra da çözümü hep beraber millet olarak gerçekleştireceğiz.

Gerçekleri siz vatandaştan, halktan saklayarak bir yere varamazsınız. Felaketin ne kadar büyük olduğunu herke biliyor. Hiçbir şeyi saklamaya, örtmeye gerek yok. Bugünün dünyasında, teknolojinin bu kadar ilerlediği bir dönemde.

Gerçekleri saklamanın zaten imkanı yok. Buradan hükümete benim acil çağrım, eğer akıllarının ucundan böyle şeyler geçiyorsa, gerçekleri toprağın altına gömme gibi bir şey geçiyorsa bunu hemen unutsunlar, vazgeçsinler bu niyetlerinden. Hep söylüyoruz, özgür basın can kurtarır.”