Bakan ‘gerekenler yapılacak’ demişti, koyun keçi yetiştiricileri birliğine kayyum atandı

Tarım Bakanlığı, Gaziantep Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği yönetimini görevden alarak kayyum atadı. Atama kararının birlikteki hırsızlık olayları ve aidatların tamamının tahsil edilmemesi nedeniyle alındığı ileri sürülürken, gerçek nedenin hayvan yetiştiricilerinin hükümeti protesto eylemi olduğu belirtildi.

Ahmet KAYA

2007'de Gaziantep'te kurulan ve 6 bin 758 üyesi bulunan Gaziantep Koyun Keçi Yetiştiricileri Derneği'ne mensup kişilerin de aralarında bulunduğu hayvan yetiştiricileri, geçtiğimiz yıl Ağustos Ayı'nda Gaziantep-Şanlıurfa Karayolu'nda eylem yaparak yolu ulaşıma kapatmışlardı.

Eylemin ardından Aksaray'da bakanlığının düzenlediği toplantıda konuşan Tarım Bakanı Vahit Kirişçi, “Gaziantep'te spekülatif eylemler düzenlendi. Bununla ilgili gerekenler yapılacak” açıklaması yaptı. Hemen sonrasında da bakanlık müfettişler inceleme için Gaziantep'e gitti.

KAYYUM ATANDI

Birlikte inceleme yapan Tarım Bakanlığı müfettişleri, birlik üyelerinin geçmiş dönem aidatlarının tamamının tahsil edilmemesi, 11 bin lira peynirin birliğin satış yaptığı bir kişi tarafından çalınması ve yine birliğin satış büfesindeki bir çalışan tarafından kasadan 18 bin lira çalınması olayları gerekçe gösterilerek rapor düzenlendi. Gaziantep Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği yönetiminin üç yıl önceki talebine istinaden gönderile müfettişlerin düzenlediği rapor doğrultusunda da yönetim görevden alınarak yerine kayyum atandı.

ET UCUZ SATILSIN AMA YEM VE SAMAN DA UCUZLASIN

Birliğe kayyum atanmasına tepki gösteren Gaziantep Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Türkman, birliklerinin Gaziantep'in 9 ilçesinde yaklaşık 40 bin hayvan yetiştiriciyi bünyesinde barındırdığını belirterek tamamen siyasi bir karar olduğunu ileri sürdüğü kayyum atanmasıyla ilgili şunları söyledi:

“Bakan Bey'e, bakanlık yetkililerine, milletvekillerine, bürokratlara ulaşabildiğimiz herkese sorunlarımızı anlattık. Hayvancılığın bitme noktasına geldiğini anlattık. 2021'de damızlık ve süt ineklerinin kesime gittiğini, şimdi de sıra koyun ve keçiye geldiğini ifade ettik.

Hayvan yetiştiricisinin giderek zarar ettiğini ve bitme noktasına geldiğini dile getirdik. Arpa, saman, yem fiyatı yüzde 300 artarken, EBK'nın et fiyatını düşürmesinin hayvancılığı bitirmesi olduğunu ifade ettik. Ama, kimseye dinletemedik. ‘Tamam, et ucuzlasın, vatandaş ucuza et yesin ama arpanın, samanın fiyatını da düşürün ki üretici mağdur olmasın' dedik. Bunu söyleyince de hain ilan edildik.”

ÇİFTÇİLER EYLEM YAPTI, FATURA BİRLİĞİMİZE KESİLDİ

Sıkıntılarını anlatmak için her yolu deneyen hayvan yetiştiricilerinin son çare olarak geçtiğimiz yılın Ağustos Ayında Gaziantep-Şanlıurfa Karayolu'nda eylem yaparak yolu bir süre ulaşıma kapattığını kaydeden Türkman açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Bu eylemde bizim üyelerimiz de, üye olmayan yüzlerce hayvan yetiştiricisi vardı. Beni çağırdılar. Gittim, eylemcileri ikna ettim ve yol trafiğe açıldı.

Bir süre sonra Tarım Bakanı Aksaray'da yaptığı konuşmada, ‘Gaziantep'te spekülatif eylemler düzenlendi. Bununla ilgili gerekenler yapılacak' dedi. Ardından birliğimize müfettişler geldi ve 6 kişilik yönetim kurulumuzu görevden alarak kayyum atandı.

MÜFETTİŞ İSTEDİK, 3 YIL SONRA GELDİ

Göreve gelmelerinin ardından 2019 yılı Şubat Ayı'nda Tarım Bakanlığı'ndan kendilerinden önceki dönemle ilgili, kasada olması gereken 90 bin TL'nin bulunmadığı ve diğer iddiaların incelenmesi için müfettiş talebinde bulunduklarını, ancak aradan geçen 3 yılda müfettiş gönderilmediğini belirten Türkman sözlerini şöyle sürdürdü:

“3 yıl sonra Tarım Bakanlığı'ndan bir baş kontrolör geldi. 3 hafta kalıp gitti. Önceki gün de Tarım İl Müdürlüğü'nden yönetimimizin görevden alınıp, kayyum ataması yapıldığı yolunda bir tebligat aldık.

3 tane gerekçe var. Birisi üyelerden aidatların tamamının toplanmaması. Oysa, bizden önceki döneme ilişkin 1 milyon 300 bin TL toplanmayan aidat varken bununla ilgili bir işlem yapılmadı.

Bir başkası bir hırsızlık olayı. Onunla ilgili olarak da birlik olarak Jandarma'ya güvenlik kamera görüntülerini teslim ederek suç duyurusunda bulunduk dava açıldı.

Yani gereğini yaptık. Sonuncusu ise bir satış büfemizde görev yaparken sattığı ürünü eksik gösterdiğini belirleyip işten çıkardığımız bir eski personelimizle ilgili işlemin eksik yapıldığıyla ilgili iddia.

Bunda da kurumumuzca gereken yapılmış olup her üç gerekçe de ilgili yasalarca kayyum atanması için gerekçe olacak şeyler değil.”

HAKSIZLIK KARŞISINDA BİR ATIM GERİ ATMAYACAĞIM

Osman Türkman, üyelerine yönelik yaptığı açıklamada ise 26 Şubat'ta olağanüstü seçim kararı aldıklarını belirterek, şunları ifade etti:

“O gün de söyledim, bugün de söylüyorum. Haksızlık karşısında eğer bir adım geri atarsam, eğer ki boynumu size karşı eğersem benden alçağı insan yok. Bugüne kadar eğmedim. Bundan sonra da zerre kadar eğmem.

Bunu da bilesiniz. Kimin niyeti varsa, 6750 üyemin hepsi gelip oy kullanabilir, başkan adayı olabilir. Hepsine saygım sonsuz. Ama, bugün bu kararı vereler, bugün seni görevden alacağız diyenler ve onlara şakşakçılık yapanlar, kimin de gücü yetiyorsa özellikle onları da 26 şubatta aday olmaya çağırıyorum. Yazık ya, herkes size itaat edecek diye bir şey yok.

Ama, biz birileri size itaat etsin, tasması sizin elinizde olsun, ne derse onu yapsın dememesine karşıyız.”