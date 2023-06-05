CHP’de yeni MYK belli oldu
14 Mayıs seçimleri sonrası değişime giden CHP'de MYK'nın yeni üyeleri belli oldu.
CHP'de seçimlerin ardından atılan görev değişimi adımlarında MYK özelindeki süreç tamamlandı.
Geçen hafta CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan ve istifalarını sunan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bugün son kez toplandı. Toplantı sonrası yeni MYK üyeleri belli oldu:
Genel Başkan Parti Örgütü, Örgüt Yönetimleri (Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce Oğuz Kaan Salıcı’da olan örgüt yönetimini kendine bağladı.)
Ahmet Akın – Yerel Yönetimler
Aylin Yaman – Sosyal Politikalar
Aysu Bankoğlu – Tanıtım ve Halkla İlişkiler
Bülent Kuşoğlu – İdari ve Mali İşler
Devrim Barış Çelik – Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Eren Erdem – Sosyal Medya Yönetimi
Faik Öztrak – Ekonomi Politikaları – Parti Sözcüsü
Hasan Efe Uyar – İşçi Sendikaları, STK ve Meslek Kuruluşları
Lale Karabıyık – İşveren Örgütleri
Neslihan Hancıoğlu – Genel Sekreter
Semra Dinçer – Doğa Hakları
Tahsin Tarhan – Yurtdışı Örgütlenme
Yunus Emre – Bilim, Yönetim ve Kültür Platformu
Zeynel Emre – Hukuk ve Seçim İşleri