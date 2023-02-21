CHP’li Başevirgen: Deprem bölgesindeki 260 bin esnaf acil destek bekliyor

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen deprem bölgesinde yaklaşık 260 bin esnafın felaketten olumsuz etkilendiğini ifade ederek, “Acilen esnaflarımızın tüm banka ve esnaf kefalet kooperatiflerine olan borçları, kira, fatura, BAĞ-KUR prim borçları hazine tarafından karşılanmalı, uğradığı zararların tümü hazine tarafından üstlenilmelidir” dedi.

İlker KILIÇASLAN

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Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrasında çalışmalar 10 ilde enkaz kaldırma aşamasına geçerken, bölge ekonomisi de telafisi uzun yıllar alacak derin bir yara aldı. Başta tarım ve sanayi olmak üzere birçok sektör depremin ekonomik yıkımından etkilendi.

“260 BİN ESNAF FELAKETTEN ETKİLENDİ”

Bölge esnafının yaşadığı sıkıntıyı gündeme taşıyan CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen yaptığı açıklamada, depremden etkilenen illerdeki esnaf için iktidarın acil destek paketi açıklaması gerektiğini dile getirdi.

Açıklamasında TESK'in verilerine değinen Başevirgen şu ifadelere yer verdi:

“TESK verilerine göre, Adana'da 52 bin 524, Kilis'te 4 bin 600, Osmaniye'de 15 bin 768, Şanlıurfa'da 42 bin 793, Diyarbakır'da 26 bin 529, Gaziantep'te 41 bin 935, Adıyaman'da 18 bin 130, Malatya'da 21 bin 366, Kahramanmaraş'ta 27 bin 386 ve Hatay'da 46 bin 462 esnaf bulunuyor. Bu da yaklaşık 260 bin esnafın bu felaketten etkilendiği anlamına geliyor.”

“BORÇLARI SİLİN, İŞSİZLİK MAAŞI BAĞLAYIN”

Covid-19 salgını sebebiyle yaşanan kapanmaların ardından esnafın büyük bir borç yükünün altına girdiğini ve halen bu borçları ödemeye devam ettiğini söyleyen Başevirgen sözlerine şöyle devam etti:

“Pandemiden kalan borç yükünü bile henüz hafifletememiş olan esnaflar bir de deprem felaketiyle karşı karşıya kaldı. Depremden etkilenen illerde büyük bir göç başladı. Ancak ekmek teknesini, ailesini, toprağını bırakmak istemeyen binler var. İşyerleri enkaz haline gelmiş veya büyük hasara uğramış esnaflarımızın acilen desteklenmesi gerekiyor.

İktidara çağrımızdır; esnaflarımızın tüm banka ve esnaf kefalet kooperatiflerine olan borçları, kira, fatura, Bağ-Kur prim borçları hazine tarafından karşılanmalıdır. Esnaflarımızın deprem nedeniyle iş yerlerinde uğradığı zararların tümü hazine tarafından üstlenilmelidir.

Küçük esnafımızın bu süre zarfında gelir kaybının telafisi için esnaf ahilik desteği devreye alınmalı ve esnaflarımıza iş yerlerine dönene kadar düzenli olarak işsizlik maaşı bağlanmalıdır.”

“ESNAFIN MALI HEBA OLMADAN TÜKETİCİYE ULAŞTIRILMALIDIR”

Deprem sebebiyle afet kapsamına alınan 11 ilde ticari faaliyetlerin neredeyse durma noktasına geldiğini söyleyen Başevirgen açıklamasını şu ifadelerle sonlandırdı:

“Özellikle ürünlerin son kullanım tarihleri geçmeden tüketiciye ulaştırılması gerekmektedir. Ürünün çeşidine göre ilgili kurum ve kuruluşların bahse konu malları değerlendirme noktasında esnaf ve üreticiye yardım etmesi elzemdir.

Ayrıca ihraç mallarının pazara ulaştırılması noktasında gerekli destek ve ilgi azami düzeyde verilmelidir. Aksi takdirde hem depremzedelerimiz hem de ülkemiz büyük miktarda mali kayıplar yaşayacaktır.”