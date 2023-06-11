Depremden 7 ay önce yaptığı konutlar yıkılmıştı! AKP’li başkandan pişkin savunma

Malatya'da AKP’li Yeşilyurt Belediyesi tarafından yapılan ve yaklaşık 7 ay önce vatandaşlara teslim edilen ‘Yeşil Topsöğüt Konutları’ 6 Şubat depreminde zarar görmüştü. Meclis toplantısında aynı bölgede kat karşılığında inşaat yapılmasına yönelik maddeye karşı çıkan CHP'li meclis üyesi Günnur Tabel'in 'Yine aynı riske gireceğiz. Yarın öbür gün yine insanlar perişan olacak" şeklindeki uyarısına AKP'li belediye başkanı Mehmet Çınar, "Kaza yapacağız diye, trafiğe çıkmayalım mı yani?" diyerek cevap verdi.

Evren DEMİRDAŞ

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Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde AKP’li Yeşilyurt Belediyesi tarafından, 2020 yılında temeli atılan 136 daire, 7 blok, 6 dükkândan oluşan ‘Yeşil Töpsöğüt Konutları’ yaklaşık 7 ay önce sahiplerine teslim edilmişti. Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören konutlar oturulamaz hale gelmişti.

Yeşilyurt Belediyesi, haziran ayı meclis toplantısında Topsöğüt Karşıyaka Mahallesi’nde bakanlık tarafından belediyeye verilen parsel alanlarına kat karşılığında inşaat yapılması talebi görüşüldü. CHP’nin ret oyu vermesine rağmen gündem dışı olan madde oy çokluğuyla kabul edildi.



“İNSANLAR YİNE PERİŞAN OLACAK”

AKP’li belediyenin meclis toplantısında gündem dışı maddesinde, “Belediyemizin görev ve yetki sahasında bulunan ilçemiz Topsöğüt Karşıyaka Mahallesi'nde bazı alanlar bakanlık onayı ile tarafımıza verilen parsel alanına belediyemizce kat karşılığı inşaat yapılması planlanmaktadır. Uygun görüldüğü takdirde mülkiyeti belediyemize ait parsellerin kapalı teklif usulü ile kat karşılığı inşaat yapılma ihalesinin yapılıp yapılmayacağı, yapıldığı takdirde satış iş ve işlerinin yürütülmesi için belediye encümenine satış yetkisinin verilip verilemeyeceği meclis kararıyla oylara sunulmasına karar verildi” şeklindeki yazı okundu.

Konuya ilişkin söz alan CHP meclis üyesi Günnur Tabel, Topsöğüt’te yapılan binaların depremlerde ağır hasar aldığını hatırlatarak, “Yine aynı riske gireceğiz, yarın öbür gün yine insanlar perişan olacak. Yine aynı şeyler yaşanacak, oranın zemin etüdü yapıldı mı? Demek ki orası sağlam değil ki binalar depreme dayanamadı. Hala ders almadık mı?” diyerek meclise getirilen önergeye tepki gösterdi.

“KAZA YAPACAĞIZ DİYE TRAFİĞE ÇIKMAYALIM MI?”

Belediye Başkanı Mehmet Çınar bu sözlere cevap verdi:

“Şu anda ciddi bir konut ihtiyacı var. Müteahhitlerin de şehirde talepleri var. Arsalarla ilgili de gelecekte bize ihtiyaç olacak. O zamana kadar hazırlık yapmış olmamız gerekiyor. Biliyorsunuz 1 Temmuz'dan itibaren yeni imar yönetmeliği de çıkacak, orta hasarlarla ilgili yakın zamanda genelge ya da kanun da çıkacak. Mecburen hazırlık da yapmak zorundayız.

Ona bakılırsa kaza yapacağız diye, trafiğe çıkmayalım mı yani? Bu yıl özellikle 6 şubat depreminin olmasıyla beraber hasarlardan dolayı fen işleri, özellikle park, bahçe gibi müdürlüklerimizin ciddi anlamda malzeme ve iş yapımıyla ilgili talepleri var. Çok yoğun bir şekilde Temizlik İşleri Müdürlüğü özellikle bölgemizdeki yıkımlardan dolayı ciddi anlamda vatandaştan molozların kaldırılması noktasında talepler var.

Aynı zamanda yine kanun gereği bazı personellerimize hem sendikasyon hakkı hem de Kararnamesi gereğince birtakım tazminat ve ek ödemelerin yapılması ve maaşlara temmuz ayında gelecek olan zamlardan dolayı tedbiren bütçemizi revize etmek durumunda kaldık.”

“SONUÇTA BİR MAĞDURİYET VAR”

Yeşilyurt Meclis Üyesi Günnur Tabel, Yeşilyurt Belediyesi'nin ihtiyaçlarıyla ilgili taleplerin meclise sunulmasının ardından, talep edilen desteklerle ilgili Çınar'a, “Deprem bölgesindeyiz, sonuçta bir mağduriyet var, devlet bunun için bir ödenek ayırmıyor mu?” şeklinde soru yöneltti. Tabel'in sorusuna yanıt veren Mehmet Çınar , AFAD'ın destek olduğunu fakat bu desteklerin hem yetmediğini hem de kendilerinin birtakım bütçeler oluşturmaları gerektiğini vurguladı.

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