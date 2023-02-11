Depremzede Kılıçdaroğlu’na böyle dert yandı: Çocuğuma su bulamadım

Deprem bölgesi Malatya’da incelemelerde bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na bir depremzede hükümet yetkililerinin ilgisizliğinden yakınarak “Bir bardak su bulamadım çocuğa içireyim. Arabanın içinde kaloriferde karı eritip verdim” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Evren DEMİRDAŞ Özgür CEBE

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır yıkıma uğrayan Malatya’da incelemelerde bulunarak depremzedeleri ziyaret etti.

Malatya’daki Sidelyapark'ta kalan depremzedeleri ziyaret edip geçmiş olsun dileklerin ileten Kılıçdaroğlu’na kadın bir depremzede, gözyaşları içerisinde yaşadıkları sorunları anlattı.

“5 ÇADIR GELDİ SURİYELİLERE VERİLDİ, BİZE VERİLMEDİ”

Yardım alamamaktan şikayet eden kadın, “Mağduruz, gelen yardımlar yetişmiyor. Suriyelilerden sıraya giremiyoruz. Böyle bir şey yok. 5 çocukla apaçık dışarıdayız. Çadır verilmedi bize. 5 çadır geldi Suriyelilere verildi. Neymiş efendim, ‘Biz 15 kişiyiz' Bizim suçumuz ne yani 4-5 kişiyiz. Evler yan dönmüş, içeri girip bir şey alamıyoruz. Gelen yardımlar adil dağıtılmıyor. Açıktayız, böyle bir şey yok” dedi.

“ACINIZIN FARKINDAYIZ”

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu da, “Açıkta kalmazsınız. Milletvekili arkadaşlarımız, büyükşehir belediye başkanı arkadaşlarımız var burada. Size yardıma geldik. Büyük acı çektiniz onun farkındayız zaten. Allah sabır versin, ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz” Yanıtını verdi.

“ÇOCUĞUMA SU BULAMADIM, KALORİFERDE KARI ERİTİP VERDİM”

Başka bir vatandaş da hükümet yetkililerinin ilgisizliğinden yakınarak şöyle konuştu:

“Türkiye gerçekten çok büyük bir devlet. Halk olarak inanıyoruz. Ama bu depremde şunu gördüm; baktım ki Türk milleti gerçekten çok fedakâr ve çok büyük bir millet. Ama bizim devlet olarak sıfır. Biz iki gün boyunca burada, sokaklarda arabalarda… Ya bir tane belediyenin veya resmi bir araba görsen en azından devletim yanımda diyorsun.

Yok öyle bir şey. İki gün boyunca aç, susuz… Benim çocuğum var. Bir bardak su bulamadım çocuğa içireyim. Arabanın içinde kaloriferde karı eritip verdim ya. Bu nasıl bir iş. Dışarıdan sivil kuruluşlarından gelen yardımlar olmasaydı şu anda Malatya'da 50 bin kişi açlıktan ölürdü. Böyle bir şey yok.

Bu nasıl bir devlet, nasıl bir hükümet ya. Bizim halkımız bir birine kenetlendi ki, yardımlar geldi ki biz nefes aldık. Bizim köy şurada, 5 kilometre bir tane devletin adamı bir gün sormadı, burada ne yapıyorsunuz, ne yiyorsunuz, var mı bir sıkıntınız? Gel iki dakika köyün içinde gez çık ya! Bir sorunları dinle git ya! Bir görün en azından.”

“BİZİ SURİYE'YE YOLLASIN, ONLARI DA BURAYA GETİRSİN”

Suriyelilerden şikayet eden bir depremzede de, “Sizin aracılığınızla sayın cumhurbaşkanına mesaj yollamak istiyorum. İnsanların evleri ayrıydı, her şeyi vardı. Kürdü, Türk'ü, Alevisi, Sünnisi… Şu anda hepimiz aynı çatı altındayız. Bundan sonra Diyarbakır'a gidersem Kürdüm, Ege'ye gidersem efeyim, Konya'ya gidersem Mevlana'yım. Suriyelilerin evimizi talan etmemesi için buradayız. Cumhurbaşkanım eğer onları çok seviyorsa lütfen sayın Esad'la görüşsün bizi de Suriye'ye sevk etsinler ya. Başka çıkar yolu yok. Madem o Suriyelileri çok seviyor, Esad neden buradaki Suriyelilere yardım etmiyor? Lütfen sayın cumhurbaşkanımıza iletin. Biz onların üvey evlatlarıysak bizi Suriye'ye yollasın, onları da buraya getirsin. Esad kabul etsin bizi ya” diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li belediye başkanlarıyla birlikte afet bölgesi Diyarbakır’da incelemelerde bulundu. Kılıçdaroğlu, basın açıklamasında şunları söyledi:

“KOORDİNASYON EKSİKLİĞİ GİDERİLMEMİŞ”

“Acımız derin, acılarımızı yaralarımızı sarmalıyız, bunu birlik ve bütünlük içinde yapmalıyız ama asıl sorunu çözecek olan doğal olarak iktidardır. Alanda gördüğümüz, ciddi bir koordinasyon eksikliğinin şu ana kadar giderilmemiş olması. Olayı çözemedikleri için, olayı çözme konusunda güçlü bir irade ortaya koyamadıkları için, yaşanan sorunlar derinleşiyor. Gittiğimiz yerlerde insanlar soğukta titriyorlar, çadır istiyorlar…

“SORUMLULUKTAN KURTULMAK İSTİYORLAR”

Bir şeyi beceremeyince ortaya başka bir hedef koyuyorlar. Efendim ‘asrın felaketi'…Asrın felaketi demek şu demektir; ‘asrın felaketiyle karşı karşıya kaldık; biz asrın felaketi karşısında çaresiz kaldık sorunu çözemiyoruz’ Elin oğlu çözüyor da biz niye çözemiyoruz Allah aşkına bana söyler misiniz? Nasıl olur da bir algı operasyonuyla olayı çok fazla büyütüp sorumluluktan kurtulmak istiyorlar. Hayır efendim! İktidarı yönetenlerin ciddi bir sorumluluğu vardır ve sorumluluklarının farkına varmak zorundadırlar.

“ÇEKİL SARAYINA OTUR, BIRAK BU MİLLET KUCAKLAŞARAK BÜTÜN SORUNLARINI ÇÖZER”

Bizim belediye başkanlarımız eğer kısa süre içinde bütün engellemelere rağmen bütün felaket bölgelerine ulaşmış ve halkla kucaklaşmışsa…Devasa Türkiye Cumhuriyeti devletini yönetiyorsun kardeşim neredesin sen yahu? Çekil sarayına otur, bırak bu millet kucaklaşarak bütün sorunlarını çözer.

Nitekim Türkiye seferber olmuş vaziyette. Herkes sorununu çözmek istiyor, her gittiği yerde insanlar engellerle karşılaşıyorlar bırakın ya engelleri!

“YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Bu yaşanan felaketin bir an önce bitmesi, insanların sorunlarının çözülmesi için güvenlik güçlerimize, askerlerimize, AFAD çalışanlarına, sivil toplum kuruluşlarına, meslek kuruluşlarına, bütün gönüllülere yürekten teşekkür ediyorum. Bunlar bütün engellemelere rağmen başarıyla görevlerini yapmaya çalışıyorlar. Hepinizin huzurunda bunlara yürekten teşekkür etmek CHP'nin genel başkanı olarak benim görevimdir.”

İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu'ndan iktidara çağrı: Çadır sorununu çözün

İlginizi Çekebilir Kılıçdaroğlu, yeniden deprem bölgesine gidiyor