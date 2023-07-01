Doktoru önce hastanede, sonra takip edip yolda dövdüler

Gaziantep’te doktor Zakir Doğan’a görev yaptığı acil serviste saldıran hasta yakınları, hızlarını alamayıp iş çıkışı takip ettikleri Doğan'ı yakalayıp bir kez daha saldırdı. Doğan'ın şikayeti üzerine yakalanan üç saldırgan serbest bırakıldı.

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Şehitkamil Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde hasta yakınları, hastalarıyla ilgilenilmediği gerekçesiyle doktor Zakir Doğan’la önce tartıştı. Dr. Doğan'ın beyaz kod vererek, “Hastanızla artık ben ilgilenemem. Başka bir arkadaşım ilgilenecek” demesi üzerine de bu kez yumrukla saldırıldı.

Saldırgan hasta yakınları güvenlik görevlileri tarafından hastane dışına çıkarılarak olay önlendi.

TAKİP EDİP YOLDA DÖVDÜLER

Ancak, üç hasta yakını Dr. Zakir Doğan'ı iş çıkışı evine giderken yolda yakalayıp dövdü. Yüzü ve vücudunun çeşitli bölgelerine darbe alan Dr. Doğan, saldırganların elinden çevreden yetişenler tarafından kurtarıldı.

Hastaneye giderek darp raporu alan Dr. Zakir Doğan, avukatı aracılığıyla saldırganlardan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan üç kişi daha sonra serbest bırakıldı.

SAĞLIKTAKİ SORUNLAR HEKİME FATURA EDİLİYOR

Gaziantep Kilis Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Mehmet Yılmaz, “Bu olaylar, ‘Doktor efendiler, giderlerse gitsinler, elini hastanın cebinden çek' yaklaşımlı sağlık politikalarının yansımasıdır” dedi. Son şiddet olayının toplumsal psikolojik boyutu gösterdiğini kaydeden Yılmaz, sağlık zincirindeki problemlerin hasta ve yakınları tarafından hekime fatura edildiğini belirterek şunları söyledi:

“Maalesef sağlık sistemimizde basamaklandırılmış sağlık zinciri olmaması, hastayı ve hekimi geriyor. Hasta hıncını doktordan almaya çalışıyor. Hekimden 5 dakikada muayene yapması isteniyor. Dünyanın neresinde bu uygulama var?

Yasal düzenlemeyle sağlık görevlilerine yapılan saldırı katalog suçlar arasına alındı ama maalesef ya hakimler bunu bilmiyor ya da uygulamıyor. Son olayda, meslektaşımız görev yerinde saldırıya uğruyor, yetmiyor yolu kesilip 3 kişi tarafından dövülüyor.

Ama, serbest kalıyor. Oysa, batı ülkelerinde bunun belli bir süre sağlık hizmetlerinden yararlandırılmama gibi bir takım yaptırımları var. Eğer yasalar ciddi şekilde uygulanmazsa sağlıkta şiddet de önlenemez.”

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