Emekli vatandaş durumu böyle özetledi: En son 2 sene önce bir gömlek aldım, üstümdeki mont 10 yıllık

Türkiye'de kışın yüzünü göstermesiyle, kışlık kıyafetlere olan ihtiyaç arttı. Havaların soğuması ile birlikte kışlık mont, kazak, pantolon, ayakkabı gibi ürünler almak için mağazalara giden vatandaşlar, hayal kırıklığı ile çıkıyor. Emekli bir vatandaş üzerindeki montun 10 senelik olduğunu söyleyerek, "Çok zamandır bir şey aldığımız yok, en son 2 sene önce bir gömlek aldım" ifadelerini kullandı.

Batuhan SERİM Ali Selim YAMANLI

Yurt genelinde soğuk havaların iyiden iyiye kendini hissettirmesi ile beraber yurttaşların da kışlık kıyafet ihtiyaçları arttı. Ancak mont, kazak, pantolon, ayakkabı gibi ihtiyaçlarını almak için mağazalara giden vatandaşlar hayal kırıklığına uğruyor.

İktidar sözcüleri sürekli ‘Enflasyon düştü, düşüyor’ derken, vatandaş ise durumun tam tersi olduğunu söylüyor.

Butiklerde bile en ucuz, marka olmayan mont 800 lira, bot 600 lira, pantolon 350 lira, kazak ise 300 liradan satılıyor. Biz de İstanbul Şişli’de vatandaşlara mikrofon uzattık “Kışlık kıyafet alabiliyor musunuz? Enflasyon düştü mü?” diye sorduk. Verilen yanıtlar şöyle oldu:

“TEKRAR İKTİDAR OLABİLİRLER, ÜLKEYİ BATIRIP GİDERLER”

Ömer Faruk Saltık: “Alabildim ama zorlandım, mesela mont aldım 800 liraydı. Gömleğim de 300 liraydı, toplamda 1000 lirayı geçti. Üstümdekiler 2-3 bin lirayı geçiyor herhalde… Açıkçası üzülüyoruz çünkü eskiden çok daha uygun fiyatlara alabiliyorduk. Herkesin bu fiyatlara alamadığını düşünüyorum, biz de zar zor alıyoruz. Dışarıda yemek yemiyoruz, hep evde yemek yemeye çalışıyoruz. Bir şeylerden kısmak zorundayız. Son yıllarda ekonomik şartlar Türkiye’yi kötü etkilendi iktidar yüzünden. Enflasyonu yüzde 150 seviyelerine çıkartıp sonra yüzde 125’e düşürmek enflasyonu düşürmek demek değildir. Bu onların ‘Muhteşem başarısı’ değildir. Ancak bunu çok güzel sunuyorlar, iktidar seçime kadar bu politikasına devam edecek. Ekonominin iyiye gittiği falan yok.”

“EN SON 2 SENE ÖNCE GÖMLEK ALDIM”

Yılmaz Güleryüz: “Çok zamandır bir şey aldığımız yok, en son 2 sene önce bir gömlek aldım. Üstümdeki mont 10 yıllık. Yenisini almak isterdim ama imkanlar el vermiyor. Emekli maaşı ile kim alacak? En ucuz yerde bile 1.000 liraya dayandı montlar… Bir de onları bulmak için dolaşacaksın, bizim dolaşacak halimiz de kalmadı. Millet market market dolaşıyor ama ben dolaşamıyorum. 5 yaşındaki çocuğa ‘Enflasyon düştü’ deseniz güler. Yukarıdan bir beyaz peynir aldım 200 lira…”

“MATEMATİK BİLMEDİKLERİNİ DÜŞÜNÜYORUM”

Esra Coşkun: “Sık sık alışveriş yapmaya çalışıyoruz ama her sene olduğu gibi bu sene aynı alışverişleri yapamadık. Bu sene her şey ederinin çok çok üstünde. Bir de enflasyon çok yüksek olduğu için istediğimiz her şeyi alamadık. Çocuklar çok çabuk büyüdüğü için pantolon, eşofman, kazak ve benzeri şeyler çok aldık tabii ki. Bu sene her sene yaptığımız gibi alışveriş yapamadık. Her şeyini almak istediğinde 5.000 lira ayırmak gerekiyor. Bu bizi çok zorluyor, Türkiye’de enflasyon var. Bazen düşünüyorum ‘Asgari ücretli insanlar nasıl geçiniyor?’ diye. Kiraların bu kadar uçup gittiği yerde, insanlar kışlık kıyafet düşünebilir mi? Mümkün değil. Enflasyonun düşmüş olma ihtimali yok. Geçen sene 50 liraya aldığın şeyi 350 liraya alıyorsan buna düşmüş diyemezsin. Ben onların matematik bilmediklerini düşünüyorum.”

“PAHALILIK BÜTÜN DÜNYADA VAR”

Mustafa Yavuz: “Biraz zorluyor ama asgari ücretin 8.500 lira olması ile beraber bir evde 3 kişi çalışırsa normal yaşantısını sürebiliyor. Ben çalıştıracak adam bulamıyorum, pahalılık var ama bütün dünyada var sadece Türkiye’de değil.”

