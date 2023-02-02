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Eniştesi bıçaklamıştı: 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Antalya'da, tartıştığı eniştesi Ferizade Karalaya'nın bıçakladığı Nihat Gölbaşı, 15 gündür tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Karalaya, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yayınlanma: 14:35 - 02 Şubat 2023 Güncellenme:
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Eniştesi bıçaklamıştı: 15 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Olay, Demre ilçesinde meydana geldi. Nihat Gölbaşı ile kız kardeşinin eşi Ferizade Karalaya arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa süre içinde büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü.

Karalaya, bıçakladığı Gölbaşı’nı ağır yaraladı. Kanlar içinde kalan Gölbaşı, ambulansla Finike Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Yoğun bakımda tedaviye alınan Gölbaşı, 15 gün sonra yaşamını yitirdi.

Nihat Gölbaşı’nın cenazesi, otopsinin ardından yakınlarınca teslim alınıp, toprağa verilmek üzere memleketi Muş’a götürüldü. Gözaltına alınan Ferizade Karalaya ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. (DHA)

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