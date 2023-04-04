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Erdoğan, Alparslan Türkeş’in kabrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP'nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. 

Yayınlanma: 16:25 - 04 Nisan 2023 Güncellenme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının 26’ncı yıl dönümü nedeniyle Alparslan Türkeş’in Yenimahalle ilçesindeki anıt mezarını ziyaret etti.

Erdoğan’a, Alparslan Türkeş’in oğlu Yıldırım Tuğrul Türkeş de eşlik etti. Erdoğan ve beraberindeki heyet dua okuduktan sonra mezara kırmızı ve beyaz karanfiller bıraktı. Erdoğan, Türkeş’in mezarına da su da döktü. (DHA)

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