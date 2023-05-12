Erdoğan’dan yeni paylaşım: Fitne tacirlerine inat…

Her sabah yeni bir paylaşımla takipçilerine seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü paylaşımında "Fitne tacirlerine, aramıza nifak tohumları ekmeye çalışanlara inat kardeşliğimize sahip çıkacağız." dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan son günlerde her sabah yeni bir konu ve paylaşımla Twitter hesabından takipçilerine sesleniyor. Önceki günlerde ‘Kirli senaryolar’ ve ‘Kürt Kardeşlerim’ paylaşımları yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan bu kez ‘birlik’ çağrısı yaptı.

Erdoğan “Fitne tacirlerine, aramıza nifak tohumları ekmeye çalışanlara inat kardeşliğimize sahip çıkacağız.” ifadeleriyle bitirdiği paylaşımında şunları kaydetti:

“Bizim sevgimiz de mücadelemiz de aziz milletimiz içindir. Biz kendi adımıza kimseyle kavga etmeyiz, milletimiz söz konusu olduğunda da kimseyi tanımayız.

Canımızı dişimize takarak, sevdalısı olduğumuz milletimiz için koşturmayı görev biliriz.

Sadece proje geliştirir, eser üretir, gönül siyaseti, gönülleri kazanma siyaseti yaparız.

Önümüze hangi tuzak kurulursa kurulsun, ülkemize hizmet etmekten vazgeçmeyiz.

Yatırımlarla ülkemizi ve şehirlerimizi, yani ekmeğimizi büyütmekten geri durmayız.

Hangi saldırılarla karşılaşırsak karşılaşalım, milletin iradesine ve demokrasimize gölge düşürmeyiz.

Gerektiğinde 15 Temmuz gecesi olduğu gibi, hayatımız pahasına istiklâl ve istikbalimize sahip çıkarız.

Çünkü biz, mensubu ve hizmetkârı olmaktan şeref duyduğumuz bu millet için varız.

Hiçbir ayrım yapmadan, 85 milyona aşkla hizmet etmek için varız.

Bu uğurda şimdiye kadar nice ihaneti göğüsledik, nice badireler aştık, nice varlık yokluk mücadelesi verdik.

Son 21 yılda her alanda Türkiye Yüzyılı'nın altyapısını kurduk, hazırlıklarını tamamladık.

İnşallah 14 Mayıs'la birlikte Türkiye Yüzyılı'nın inşasına başlayacağız.

Bunu da 21 yıldır olduğu gibi yine sizlerin sarsılmaz desteği ve samimi dualarıyla başaracağız.

Fitne tacirlerine, aramıza nifak tohumları ekmeye çalışanlara inat kardeşliğimize sahip çıkacağız.

BİR OLACAĞIZ.

İRİ OLACAĞIZ.

DİRİ OLACAĞIZ.

KARDEŞ OLACAĞIZ.

HEP BİRLİKTE TÜRKİYE OLACAĞIZ!”

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