Erdoğan’ın oy kullandığı okulda gerginlik
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy kullanmak için geldiği Saffet Çebi Ortaokulu’nda gerginlik çıktı. Erdoğan çifti oy kullanmak için okula geldiği sırda bir vatandaş "10 yıldır sana ulaşmaya çalışıyorum" diyerek bağırdı. Seslerin yükselmesi üzerine sinirlenen Erdoğan, yanındaki görevlere o bölgeyi işaret ederek oy kullanacağı sandığa ilerledi.
Cumhur İttifakı cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'daki konutundan çıkarak Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turu için oyunu kullanacağı Saffet Çebi Ortaokulu'na geldi.
Erdoğan’ın oy kullanmak için sıra beklediği anlarda sandık başında yaşanan gerginlik nedeniyle okulda bir anda sesler yükseldi.
Seslerin yükseldiği tarafa bakan ve öfkelendiği gözlenen Erdoğan yanında bulunanlara olayın yatıştırılması talimatı verdi.
Tartışmanın neden çıktığı anlaşılamazken seslerin kesilmesi üzerine Erdoğan oy kullanacağı sandığa doğru ilerledi.