Erkan Baş duyurdu, iki isim daha TİP’ten aday oldu

Gezi tutuklusu avukat Can Atalay ve Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, Türkiye İşçi Partisi’den milletvekili adayı oldu. İki İsmin adaylığını, Genel Başkan Erkan Baş duyurdu.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş iki ismin daha TİP’ten aday olduğunu duyurdu. Erkan Baş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Gezi tutuklusu avukat Can Atalay ve Vergi Uzmanı Ozan Bingöl’ün milletvekilliği adaylığı teklifini kabul ettiğini kamuoyuyla paylaştı.

“HEP BİRLİKTE HESAP SORACAĞIZ”

Baş paylaşımlarında şu ifadelere yer verdi:

Mücadele azmini ve kararlılığını Gezi'den, Soma'dan, Aladağ'dan, Hendek'den ve daha birçok direnişten tanıdığımız, her zaman haklının sesi ve savunucusu olmuş sevgili dostum Can Atalay milletvekilli adaylığı teklifimizi kabul ederek bizi çok mutlu etti. Bu karanlığı hep birlikte sonlandırıp Can ve Saray tarafından tutsak edilen tüm yoldaşlarımızla özgürlükte buluşup kucaklaşacağız. Ve hep birlikte hesap soracağız! Hoş geldin Can.

“HALKÇA ÖDENEN HER ŞEY HAKÇA BÖLÜŞÜLECEK”

Uzun zamandır ülkede vergi adaletinin tesisi için çabalayan, gelir dağılımında adalet için toplumsal sorumluluk üstlenen, vergi bilincinin gelişmesine katkı sunan Vergi Uzmanı sayın Ozan Bingöl davetimizi kırmayarak adaylık teklifimizi kabul etti. Halkça ödenen her şey hakça paylaşılıp eşit bölüşülecek! Hoş geldiniz.” mesajını paylaştı.

Ozan Bingöl de Erkan Baş’ın mesajına “Çok teşekkür ederim, hoşbulduk. Yolumuz açık olsun…” yanıtını verdi.

