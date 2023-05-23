Ermeni cemaatinden o imam hakkında suç duyurusu

İstanbul Sultangazi'de cuma hutbesi sırasında 28 Mayıs'ı işaret ederek "İki tane silahım ağzına kadar dolu. 80 yıldır bu ülke sizden ne çekiyor, Ermeni döllerinden ne çekiyor" diyen imam hakkında Ermeni azınlık cemaati mensubu avukat Simon Çekem, savcılığa başvurdu.

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İmam Murat Gündoğdu’nun 19 Mayıs Cuma günü Sultangazi Cebeci Camii’nde yapmış olduğu konuşmada, “Kardeşim, silahlarınızı hazırlayın. 28 Mayıs akşamı silahlarınızı ayarlayın, benim iki tane silahım ağzına kadar dolu. Hodri meydan. Nedir bu sizden çektiğimiz? 80 yıldır bu ülke sizden ne çekiyor, Ermeni döllerinden ne çekiyor. Bu kadar şehitlerimiz var’ sözleri tepkilere neden olmuştu.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

İmamın konuşmasının medyaya yansıması üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı soruşturma başlatmıştı. Halkın Kurtuluş Partisi avukatları da imam Murat Gündoğdu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

BİR SUÇ DUYURUSU DA ERMENİ CEMAATİNDEN

İmam Gündoğdu hakkında bir şikayet te Ermeni azınlık cemaatinden geldi. Av Simon Çekem Murat Gündoğdu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

“TAHRİK, AŞAĞILAMA, NEFRET, AYIRIMCILIK, HAKARET, TEHDİT”

Av Simon Çekem, imamın “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama, nefret ve ayrımcılık, hakaret ve tehdit” suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Simon Çekem dilekçesinde, “Beņim de mensubu olduğum Ermeni etnik kökenime yönelik şüpheli tarafından sarf edilen bu sözler toplumu ayrımcılığa sürükleyip, halkı kin, nefret ve düşmanlığa tahrik etmiştir. Açıkça ayrımcılık, kin ve nefret içeren sözleri suç teşkil etmektedir. Sarf etmiş olduğu sözlerle alenen kinini ve nefretini göstermiş olup, nefret suçunu işlemiştir. TCK md. 216/2 ‘Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır’, ve aynı maddenin 3. bendinde ‘Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi, filin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır’ denilmektedir” dedi.

ANAYASA’YA ATIF

Anayasa’nın 10. maddesinde yer alan eşitlik ilkesine atıfta bulunan Simon Çekem, “Devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür. Bir camii imamının bu ayrımcılık ve nefret içerikli söylemleri bir din görevlisine yakışan davranış biçimi olmamasının yanı sıra dünya üzerindeki her din hoşgörü ve sevgiyi aşılamayıhedefler. Oysa görülüyor ki şüpheli dinin gereklerini ve amacını ihlal ederek toplumu kine, düşmanlığa ve ayrımcılığa alet etmeyi kendine görev edinmiştir” dedi.

“BU KİŞİYİ CEZALANDIRIN”

İmam Gündoğdu'nun toplum barışını bozduğunu belirten avukat Simon Çekem dilekçesinde, “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Ermeni azınlık cemaati mensubu olarak yukarıda belirttiğimiz suçlar göz önüne alınarak can güvenliğimize kast eden kin, nefret ve düşmanlığı aşılayıp hedef gösteren bu kişinin cezalandırılarak şahsım ve mensubu olduğum toplumumuzun can güvenliğinin sağlanmasını talep etmekteyim” dedi.

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