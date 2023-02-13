Eski madenci baba deprem enkazında delik açarak ailesini kurtardı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depreme ailesiyle Adıyaman'da yakalanan Müslüm Akbulut, madende çalıştığı dönemde öğrendikleriyle enkazda delik açarak ailesini çıkardı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Adıyaman’da yıkılan apartmanın birinci katında yaşayan ve enkazdan kendi imkanlarıyla çıkan 6 kişilik Akbulut ailesinin bir ferdinin tedavisi Şanlıurfa’daki Harran Üniversitesi Hastanesinde devam ediyor.

Baba Müslüm Akbulut, deprem günü gece vardiyasında çalıştığını ve geç saatte eve gelerek uyuduğu sırada sarsıntıyla uyandığını söyledi. Uyku sersemliği ve deprem telaşıyla bir şaşkınlık yaşadıklarını anlatan Akbulut, çocuklarını alarak evden ayrılmak istediği sırada merdiven dairesinde çökme olduğunu belirtti.

IŞIĞI GÖRÜNCE BİR UMUT OLDU

Ailesiyle o kısımda sıkıştıklarını ve büyük bir korku yaşadıklarını ifade eden Akbulut, madende çalıştığı dönemde öğrendikleri sayesinde ailesini oradan çıkarmayı başardığını dile getirerek, şunları söyledi:

“Benim büyük oğlan, ‘baba bacağım sıkıştı’ dedi, molozun diğer tarafına geçip bacağını çıkardıktan sonra sağ tarafıma döndüm, bir delik hissettim. Çocuğun bacağını çıkardıktan sonra seslendim, bütün çocukların iyi olduğunu anladım. Bir beton parçası aldım, deliğe vurarak deliği genişletmeye çalıştım. Deliği bir insan geçecek kadar genişlettim, çocukları tek tek oradan çıkardım. Işığı görünce bir umut oldu bende. Daha önce çalıştığım maden şantiyesindeki tecrübemle deliği genişleterek kendimizi kurtardık.”

Baba Akbulut, yaralanan kızları Ezgi’nin, Şanlıurfa’da ameliyat edildiğini ve tedavisinin burada devam ettiğini söyledi.

Anne Leyla Akbulut, depreme uyku anında yakalandığını ve telaştan ne yapacağını bilemediğini ifade etti. Evden çıkmaya çalıştıkları sırada merdiven dairesinin çöktüğünü ve yıkıntılar içinde kaldıklarını anlatan Akbulut, “Eşim orada bir ışık gördü, oradan açmaya çalıştı. Kızım en son anne ‘sırtıma bir şey düştü, gözlerim görmüyor’ dedi. Kızım tansiyondur bir şey olmaz dedim, ben buradayım dedim. Sonra eşim deliği genişletince çocukları, en son da kızımı da alıp çıkardı” diye konuştu.

İlginizi Çekebilir Deprem sonrası kara yolunda 1,5 metrelik kabarmalar

İlginizi Çekebilir Kahraman hemşire depremde kaçmadı, hasta çocukları kurtardı